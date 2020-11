Eu aceito! Pessoas estão usando o PS5 em propostas de casamento

Ao que tudo indica, alguns casais estavam esperando o lançamento do PlayStation 5 para finalmente dar um passo adiante em seus relacionamentos. Segundo postagens compartilhadas no Reddit, a nova geração da Sony chegou com tudo não apenas para os gamers de plantão, mas como um valioso presente para os apaixonados consolidarem seu amor e fazer o tão esperado pedido de casamento. Confira a seguir:

Rolled up after midnight pickup of our PS5s and snuck this game into the pile 😉 (video in comments) from r/PS5

No primeiro caso, o usuário benvegan colocou um game personalizado junto à pilha de jogos do PS5, contendo um design idêntico às novas capas do console, porém com o título “Cats! Games! Munchies! A Ben and Jolene Adventure” e com a famosa pergunta “quer se casar comigo?”.

Nos outros casos, as propostas surgiram com as tradicionais alianças, além de um presente muito chamativo que certamente deve ter conquistado o coração dos amados.

My gf was super excited that I was able to get a PS5 for us. Little does she know, theres more in store. from r/PS5

Christmas came early for me and my (now) fiancé from r/PS5

E você, aceitaria um pedido de casamento desse? Conte para nós na seção de comentários!