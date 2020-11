‘Eu não vejo qualquer líder ali. Há uma real falta de qualidade’

A derrota para o Arsenal por 1 a 0, em pleno Old Trafford, elevou novamente o nível das cobranças ao Manchester United. E mais uma vez de gente com histórico de peso no clube. Ex-capitão e ídolo dos Red Devils, Roy Keane detonou a postura da equipe em campo.

Comentarista na TV inglesa Sky Sports, o ex-meio-campista voltou suas críticas para os jogadores, que pouco produziram diante dos Gunners, na sexta derrota em apenas seis rodadas disputadas nesta Premier League.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

“Não vejo líderes ali. Há uma verdadeira falta de qualidade”, disse Keane, admitindo pouco entusiasmo com o futuro dos Red Devils. “Há um longo caminho de volta para este clube”.

A bomba de Keane sobre o elenco não poupou nem mesmo aqueles que vinham com bons desempenhos nos últimos jogos. E o caso emblemático foi Marcus Rashford. Na visão do ex-jogador, o atacante de 23 anos não teve a postura necessária para furar a forte marcação do Arsenal, se deixando abater em campo.

“Olhei Rashford de perto, e sua linguagem corporal foi chocante. Encolhendo ombros quando as coisas não ocorriam do jeito dele? Você tem que arregaçar as mangas quando joga pelo Manchester United”.

“Estávamos analisando esta temporada como o ‘tudo ou nada’ para Solskjaer, mas neste momento isso não está parecendo bom para ele. Me preocupo com jogadores que não têm entusiasmo para uma partida de futebol”, disparou Keane, admitindo que o futuro não parece promissor para o técnico dos Red Devils.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Às vezes Ole diz ‘não há motivo para pânico’. Mas os resultados e as performances sugerem que ele deveria estar em pânico. Ole diz que são bons meninos e querem vencer, mas eu julgo um jogador pelas ações. Meus olhos não mentem para mim. A última grande decepção foi há apenas algumas semanas contra o Tottenham [goleada em casa por 6 a 1]. Ole vai perder o emprego por trabalhar com estes jogadores. É isso que vai acontecer”.

Com mais uma derrota, o Manchester United é agora o 15º colocado na classificação da Premier League, com 7 pontos em seis rodadas. O time volta a campo no torneio no próximo sábado (07), contra o embalado Everton, fora de casa. Antes, a equipe vai até a Turquia enfrentar o Istanbul, na quarta-feira (04), pela fase de grupos da UEFA Champions League.