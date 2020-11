Evento Para o Empreendedor – O Digital Conecta

A importância da Conexão Digital nos Negócios

Sempre falamos sobre a importância do marketing digital para o pequeno negócio. Bem como pode aplicar estratégias de marketing, mesmo sendo um autônomo. Por isso, sempre temos dicas e estratégias direcionadas para que esteja cada vez mais presente na rotina do seu cliente.

Evento sobre a rotina do cliente

O mundo digital está cada vez difundido na rotina do cliente, e estar fora dele é uma forma de não permanência do mercado. Sendo assim, o evento “Inspire-se: O Digital Conecta Negócios” é uma forma de orientar o empreendedor quanto a essa demanda cada vez mais atual e necessária.

Inspire-se: O Digital Conecta Negócios

O Conectar negócios é um evento que visa orientar os empreendedores sobre aumentar as vendas e estar no mundo digital.

Sendo assim, a programação do evento visa aprimorar os relacionamentos, aumentar as vendas e aumentar as chances de desenvolvimento do negócio.

Iminência de falência por ausência digital

Segundo informações da Cisco, estima-se que 40% dos negócios não existirão mais até 2025. Contudo, essa iminência ao fracasso está diretamente ligada a não adaptação das empresas ao mundo digital.

Por isso O digital conecta negócios foi desenvolvido, para informar ao empreendedor sobre quais são as práticas que deve adotar para não fazer parte dessa tendência negativa.

3 dias evento online

O evento ocorre em 3 datas programadas: 11, 12 e 25 de Novembro. Contudo, esse evento não é gratuito.

Porém, pode adquirir ingressos com desconto para o 2º lote até 04/11. As vendas para o lote final estão disponíveis até 25/11. Para mais informações acesse o site do Sebrae.