Ex-agente de Griezmann detona Messi: ‘É o regime do terror’

O ex-agente de Griezmann, Éric Olhats, criticou Messi e sua postura desde a chegada do atacante ao Barcelona. Em entrevista à “France Football”, o descobridor do francês colocou a culpa do mal rendimento de seu ex-cliente no craque argentino, mas afirmou que o camisa sete não é de arrumar problema, mas sim de resolver as questões dentro de campo.

– Griezmann chegou em um clube em que Messi está de olho em tudo. É tanto um imperador como um monarca e não recebeu bem a chegada de Antoine. A atitude foi deplorável e o fazia sentir mal. Sempre ouvi que Griezmann nunca tinha problema com Messi, mas nunca o contrário. É o regime do terror. Ou está com ele ou está contra.

Olhats foi responsável por tirar Griezmann ainda jovem da França e o levar para a Real Sociedad com o objetivo de realizar o sonho do atleta em se tornar profissional. Desde então, o atacante alcançou grandes feitos com o Atlético de Madrid antes de ir para o Barcelona e tornar-se campeão do mundo com a seleção nacional de seu país.