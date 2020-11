ex-Barcelona conta bastidores de negócio frustrado com PSG

Não é novidade que o Barcelona e Neymar sonharam com o retorno do brasileiro em 2019. Em entrevista publicada neste domingo pelo site do jornal catalão Mundo Deportivo, Javier Bordas, que foi diretor no clube entre 2010 e 2020, falou sobre o quão perto de acontecer o negócio esteve.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

“Sim, sim, fomos seriamente. Fui pessoalmente e tínhamos muita vontade que viesse, tentamos de todas as maneiras possíveis. Estivemos muito perto. Conseguimos que o Paris Saint-Germain nos fizesse uma oferta, quando nunca aceitou nada por Verratti, nem Marquinhos, nem Thiago Silva”, disse.

“Estivemos tão perto que Neymar acreditou que vinha, eu também, esteve a ponto (de acontecer). Houve uma diferença de dinheiro que colocava o seu pai, mas os clubes não se colocaram de acordo no momento de fechar a operação. Mas estivemos muito perto de trazê-lo, era nossa ideia.”

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Bordas ainda comentou a respeito de uma declaração de Lionel Messi no passado, mostrando dúvida se o clube havia feito todo o possível para acertar a contratação do astro do PSG.

“Eu creio que a Messi fica aquela sensação de que podia ter o trazido e não foi. Mas já se viu o que aconteceu com o vírus”, afirmou o ex-dirigente do Barça.

“No futebol, há momentos em que tem que acertar e Neymar era chave, mas a parte econômica do clube estava preocupada. Foi um tema da área econômica. Colocaram um topo e não se podia passar dali. Alguns jogadores propuseram adiar parte do salário para que Neymar pudesse voltar. Ainda que todos precisassem reduzir bastante o salário para que se enquadrasse no nível do Fair Play e de LaLiga. Claro, nas duas vezes que Neymar pôde voltar, renunciava muito dinheiro.”