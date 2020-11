Ex-BBB acusa ex-MTV de roubo de pulseira · .

As duas melhores amigas de Anitta estão em pé de guerra por conta de uma pulseira. A ex-BBB Ariadna Arantes ameaçou ir à delegacia nesta segunda-feira (30) e registrar um boletim de ocorrência contra Lary Bottino, ex-De Férias com o Ex, a quem acusa de se apropriar indevidamente de uma pulseira de luxo.

Ariadna fez um longo desabafo sobre o sumiço da peça, mas em nenhum momento citou o nome de Lary. Mas o . apurou com pessoas próximas às duas que o empréstimo do acessório foi feito à ex-MTV na Itália, no final de julho, quando as duas se encontraram e passaram dias de descanso e badalação ao lado de Anitta –que havia acabado de terminar o namoro com Gui Araújo.

No Instagram, Ariadna disse que desde sexta-feira tem feito contato com Lary, mas a ex-amiga não responde a suas mensagens pelo WhatsApp e tampouco atende suas ligações. O que a irritou foi ver que a ex-MTV postou no domingo (29) fotos e vídeos usando o acessório durante sua rotina de exercícios físicos.

“Há uns meses eu emprestei uma pulseira minha a uma determinada pessoa, que inclusive é bem famosa. Inclusive essa pessoa é daqui de São Paulo. E calhou que já está há meses [com o acessório]. Como eu moro fora [do Brasil], vim pra São Paulo e estou desde sexta-feira tentando um contato pra pegar a minha pulseira. E aí eu tô mandando mensagem, e eu odeio ficar cobrando as pessoas. Não é de mim”, desabafou Ariadna.

Ariadna Arantes e Lary Bottino com a mesma pulseira

“Swarovski não é barato. É bem caro, principalmente aqui no Brasil. E na Itália também. Independente do valor que seja, é meu, é minha joia, semijoia, seja bijouteria fina, não importa. Acho uma falta de respeito a gente ter que ficar escrevendo para a pessoa, ficar cobrando, principalmente quando essa pessoa diz que é amiga. Aí fica chato, né? Onde está a consideração? Se eu pego uma coisa com um amigo meu, eu vou dar satisfações”, continuou a ex-BBB.

No meio de seu desabafo, Ariadna postou uma foto em que ela aparece usando a pulseira em um evento de gala. Coincidentemente, é a mesma usada por Lary em suas mais recentes publicações no Instagram, onde ela aparece fazendo exercícios físicos.

“Quem me conhece sabe o cuidado que eu tenho com as minhas Swarovskis, eu faço coleção há anos porque sou apaixonada por cristais Swarovski, sabe que eu só uso as minhas coisas em comemorações, eventos. Não fico usando a minha pulseira para malhar, para correr, para dormir, essas coisas minhas ficam todas dentro da caixinha, protegidas, porque eu tenho apreço às minhas coisas”, disse a dona do acessório.

Ariadna disse que irá à delegacia caso Lary não entre em contato com ela até o fim do dia. “E se eu não conseguir o que é meu até hoje à noite, aí vai dar babado. Porque além de eu explanar quem é essa pessoa, eu vou na delegacia abrir um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Isso aqui é meu, saiu do meu bolso. E o que é meu tem que voltar pra mim”, avisou.

A reportagem procurou a ex-BBB e a ex-MTV para comentarem o caso, mas nenhuma delas respondeu até a publicação deste texto.

Confira o desabafo de Ariadna e as publicações em que Lary usa a pulseira que a amiga emprestou: