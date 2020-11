Ex-Chelsea decide, United joga mal, é derrotado por Basaksehir e perde 100% na Champions

Depois de vencer o Paris Saint-Germain na França e golear o RB Leipzig, o Manchester United tropeçou na Champions League. A equipe visitou o estreante Istanbul Basaksehir e perdeu por 2 a 1, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do grupo H.

Demba Ba, ex-atacante do Chelsea, foi o nome do jogo ao abrir o placar em um contra-ataque e ter boa participação no segundo gol, marcado por Edin Visca. Anthony Martial descontou, mas não foi o suficiente para impedir o revés e nem para esconder uma atuação ruim dos ingleses, que já vinham de uma derrota e um desempenho fraco diante do Arsenal no final de semana.

Com o resultado, os Red Devils estão na liderança da chave com seis pontos e podem ser alcançados por RB Leipzig ou Paris Saint-Germain, que possuem três unidades cada e se enfrentam na Alemanha ainda nesta quarta.

Já os turcos marcam seus primeiros gols e somam seus três primeiros pontos na história da fase de grupos da competição europeia.

United e Basaksehir voltarão a se enfrentar na próxima rodada, só que no Old Trafford, no dia 24 de novembro (terça-feira).

Istanbul Basaksehir 2 x 1 Manchester United

GOLS: Demba Ba e Visca (Istanbul Basaksehir); Martial (Manchester United)

ISTANBUL BASAKSEHIR: Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu e Bolingoli; Aleksic, Berkay Ozcan (Mehmet Topal) e Kahveci (Ponck); Visca, Ba (Gulbrandsen) e Turuc. Técnico: Okan Buruk

MANCHESTER UNITED: Henderson; Wan-Bissaka (Fosu-Mensah), Tuanzebe (McTominay), Maguire e Shaw; Matic; Van de Beek (Pogba), Mata (Cavani) e Bruno Fernandes; Martial e Rashford (Greenwood). Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

Esta foi a 3ª partida de Dean Henderson na temporada – antes ele só havia atuado na Copa da Liga Inglesa

Demba Ba fez seu primeiro gol na Champions (a partir da fase de grupos) desde abril de 2014

Demba Ba, com 35 anos e 163 dias, é o 2º jogador africano mais velho a marcar em um jogo de Champions League, atrás só de Didier Drogba, que foi à rede em novembro de 2014 aos 36 anos e 259 dias

Martial marcou em partidas seguidas da Champions pela 1ª vez na carreira

Cavani fez sua 4ª partida pelo United (todas saindo do banco) e ainda não fez gols

Finalizações: Istanbul Basaksehir 9 x 10 Manchester United

Finalizações no alvo: Istanbul Basaksehir 3 x 2 Manchester United

Posse de bola: Istanbul Basaksehir 32,1% x 67,9% Manchester United

United joga mal e dá vacilos

Os donos da casa abriram o placar com 12 minutos no relógio ao aproveitar um vacilo enorme do rival. O time turco aproveitou um contragolpe em que a defesa adversária estava completamente exposta, Demba Ba partiu livre desde o campo de defesa, avançou e só tirou do goleiro Henderson.



Jogando mal e dando espaços ao Istanbul Basaksehir, o time inglês viu os turcos ampliarem a vantagem aos 40min. Turuc roubou a bola de Mata, avançou pelo campo de ataque, fez passe da esquerda, Demba Ba deu belo corta-luz e Visca completou para a rede.

Apesar do cenário bem adverso, a equipe visitante conseguiu dar uma resposta três minutos depois, com Martial marcando de cabeça após cruzamento de Shaw, na primeira e única finalização do United no alvo na etapa inicial.

Na volta do intervalo, a equipe de Ole Gunnar Solskjaer mostrou pouca criatividade e fez muito pouco para conseguir ao menos um empate.

Classificação

– Istanbul Basaksehir: 4º lugar, com 3 pontos

– Manchester United: 1º lugar, com 6 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final e semana por seus respectivos campeonatos nacionais.

Sábado, 7/11, 9h30*, Everton x Manchester United

Domingo, 8/11, 10h*, Istanbul Basaksehir x Gençlerbirligi

*horário de Brasília