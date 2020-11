Ex-Corinthians rememora início de Sterling no Liverpool

No Manchester City desde 2015, Raheem Sterling tem sua história muito ligada ao clube hoje comandado por Pep Guardiola. O jogador, porém, surgiu como grande revelação do Liverpool, adversário dos citizens neste domingo (8) pela oitava rodada da Premier League.

E em entrevista ao ESPN.com.br, Doni, ex-goleiros dos Reds, contou bastidores da chegada do jovem inglês ao clube. O brasileiro revelou que, em seus primeiros treinamentos no time que atuamente tem Jurgen Klopp como técnico, o camisa 7 gostava de copiar Suárez e já impressionava pela habilidade e pela velocidade.

A ESPN Brasil e o ESPN App transmitem Manchester City x Liverpool neste domingo (8), ao vivo, a partir das 13h30 (horário de Brasília). E o ESPN.com.br acompanha o jogaço em tempo real, com VÍDEOS de lances e gols.

“O Sterling jogava no time B do Liverpool e subiu para o time A. Ele vinha treinar com a gente, foi pegando a confiança. Era impressionante, a velocidade dele é fora do comum. Normalmente, um jogador assim não tem tanta habilidade”.

“Mas ele era um garoto muito bom e, nos treinos, ele copiava muito o Suárez. Ele fazia a mesma correria que o Suárez no ataque. Dava para ver que era muito diferenciado. Ele se destacou muito no meio dos garotos que subiram naquele ano, e foi para os jogos”, disse.

Em seu primeiro ano no time profissional, Sterling atuou em 36 jogos, conseguiu marcar dois gols e seis assistências. Doni comentou que, nos treinamentos, o jovem se sobressaía com relação a outros atletas pela entrega.

“Já se via que ia ser um jogador de sucesso. Tinha qualidade, velocidade fora do comum e trabalhava bastante, não era aquele jogador que sobe da base, tira o pé e você fica com dúvida. Se via que tinha condições porque tinha vontade”, comparou.

Visto como um personagem polêmico hoje em dia no futebol inglês, Sterling era mais tímido no começo de carreira..

“O futebol inglês é bem quieto, porque eu chegava bom dia e ninguém respondia, só falavam quando eu falava palavrão (risos). Ele era muto garoto, o time tinha muitos medalhões e ele era mais na dele. Falava pouco, não era de falar muito. Convivia normalmente sem grandes problemas”, disse.

Transferências polêmica

Ao final da temporada 2014/15, Sterling trocou o Liverpool pelo Manchester City em uma transação de 63,7 milhões de euros e foi muito criticado por parte da imprensa local que colocou uma imagem de ‘traidor’ em suas costas. O atacante deixou os Reds com um título de Copa da Liga Inglesa, 23 gols e 25 asssistências em 129 partidas.

Sterling comemora após marcar para o Manchester City sobre o Real Madrid EFE

Desde então, o inglês virou um os protagonistas da equipe comandada por Pep Guardiola, com 105 gols e 75 assistências em jogos. Ele faturou duas vezes a Premier League, uma Copa da Inglaterra e quatro vezes a Copa da Liga. Atualmente, ele é avaliado em 125 milhões de euros no site especializado Transfermarkt.