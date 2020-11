Ex-Milan, Alexandre Pato deixa em aberto volta à Itália e comenta o que não deu certo com o Inter

O retorno de Alexandre Pato ao Internacional parecia provável quando o atacante rescindiu com o São Paulo em agosto, no entanto, o contrato não foi firmado e, desde então, está livre no mercado. Cinco meses depois, em série de perguntas e respostas organizada no Twitter no último domingo (29), o jogador chegou a comentar um possível retorno à Itália.

Um seguidor perguntou: “Possibilidade de voltar ao Milan?”, e Pato respondeu com um enigmático: “Milan? Hummm! Mas quem sabe Itália…”

Pato tem história com a camisa rubro-negra do time de Milão, tendo atuado por lá entre 2007 e 2013. Esta foi sua única passagem pelo país na carreira.

Aos 31 anos, o ex-Chelsea, Corinthians, Villarreal e tantas outras equipes ainda explicou o motivo de não ter se juntado ao Inter neste ano, além de comentar sobre o que anda fazendo neste momento de indefinição no futebol.

“Não era o momento de decidir naquele momento, e agradeço ao Inter pelo carinho. Sempre estará no meu coração. Mas quem sabe…”, disse.

“Estou curtindo a minha família e esses momentos que nunca tive desde os 16 anos…”