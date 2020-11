Ex-técnico da seleção brasileira sub-20, Carlos Amadeu morre aos 55 anos

Famoso por seu trabalho como técnico de equipes de base, Carlos Amadeu faleceu, neste domingo (15), aos 55 anos. O treinador sofreu um ataque cardíaco em sua residência e não resistiu, segundo as primeiras informações divulgadas.

Getty Images

Neste ano, o comandante deixou a base do Bahia e acertou com o time sub-19 do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O clube informou o falecimento do técnico por meio de suas redes sociais.

“Nosso corpo de diretores e os funcionários do clube oferecem nossas condolências e expressamos carinho para a família do treinador Carlos Amadeu, de nosso time sub-19”, escreveu a conta do clube no Twitter.

Com passagens pelas categorias de base de Vitória e Bahia, Amadeu teve seu trabalho de mais prestígio com as seleções sub-17 e sub-20 do Brasil.