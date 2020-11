Exploração espacial: 5 filmes para estudar o tema

Há mais de meio século o homem pisava a primeira vez na lua. Esse momento foi histórico, sobretudo após uma longa corrida espacial entre Estados Unidos e URSS.

Além disso, essas verdadeiras obras-cinematográficas dão a dimensão do quão fantástico é o espaço sideral. E como o homem terá de enfrentar diversos desafios para explorá-lo ainda mais.

A exploração espacial poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso, selecionamos filmes que retratam esse tema, veja as dicas!

O Primeiro Homem (2018)

O filme conta a história do astronauta norte-americano Neil Armstrong e como ele tornou-se o primeiro homem a pisar na lua.

O longo destaca os desafios enfrentados por Neil e toda uma geração durante uma das maiores missões da humanidade e das viagens espaciais.



2001: Uma Odisséia no Espaço (1968)

O filme é baseado em um conto e dirigido por Stanley Kubrick que investe em teorias sobre o tempo, espaço, inteligência artificial e a humanidade de forma geral.



Ademais, o longa mostra um misterioso monolito negro para emitir sinais de outra civilização que intervem na Terra. Depois de 4 milhões de anos, já no século XXI, um grupo de astronautas é enviada ao espaço para investigar o enigmático monolito.



Apollo 13 (1995)

O longa mostra três astronautas com a missão de pousar na lua. Contudo, uma explosão acontece e para que o trio sobreviva eles tem que voltar para a Terra rapidamente.

Entretanto, corre-se o risco da nave não suportar o enorme calor que será exposta quando adentrar a órbita terrestre. O filme é recheado de emoção e intempéries que os internautas estão expostos.



Lunar (2009)

O filme conta a história de um astronauta em uma missão de três anos na Lua, em uma base tendo como função a extração do solo para enviar ao nosso planeta uma substância que renova a energia da Terra.



O longa também aborda cenários expondo pontos sobre a mente humana quando ela entra em isolamento do resto do mundo.



Gravidade (2013)

O longa conta a história do astronauta Matt Kowalski e da doutora Ryan Stone que são enviados em uma missão espacial para consertar o telescópio Hubble.



No entanto, são surpreendidos após destroços oriundos de uma investida russa através de um míssil que atingiu um satélite. Matt e Stone acabam lançados no espaço sideral.