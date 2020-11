Fabinho comemora 100 jogos pelo Ceará

Em sua terceira temporada pelo Ceará, o volante Fabinho completou diante do Grêmio 100 jogos com a camisa do Vozão. Nessa temporada, o atleta atuou em 33 jogos, sendo 26 como titular, com mais de 51% de vitórias quando jogou.

– Muito feliz em completar essa marca por um clube que me recebeu tão bem. Agradeço ao carinho do torcedor e a oportunidade dada pela diretoria. Espero fazer muito mais jogos com essa camisa que tanto respeito – comemora Fabinho.

Nesse Campeonato Brasileiro, Fabinho é o segundo do elenco que mais faz interceptações, com 1.7, segundo o ‘Sofascore’. Além disso, em média, ele acerta 79% dos passes e ganha 54% dos duelos de bola que disputa.

A regularidade do meio-campista chama a atenção do técnico Guto Ferreira que o tem como um dos homens de confiança do atual elenco.

No Vovô, o camisa 19 já levantou a taça da Copa do Nordeste deste ano e de forma invicta.