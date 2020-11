Faixas de Transição: o que são e qual a sua importância?

Faixas de Transição: qual a importância?

Qual a importância das faixas de transição brasileiras?

As faixas de transição se inserem no tópico de Domínios Morfoclimáticos, dentro da geografia brasileira.

Elas tem uma função muita importante da biodiversidade do país. E é justamente por isso que as principais provas do país, tanto como os vestibulares, como o ENEM e algumas provas de concursos públicos cobram bastante esse tópico dentro de questões e de textos na área da geografia.

O artigo de hoje vai trazer as principais características que você deve saber sobre as faixas e os assuntos que nela se inserem.

Faixas de Transição: Um Resumo

As faixas de transição são áreas de transição entre um domínio morfoclimático e outro.

A principal característica desses territórios é que eles possuem características híbidras. Ou seja, ao contrário dos domínios que possuem características específicas e definidas, esses territórios possuem características de mais de um domínio unidas em uma mesma área.

O Brasil possui três faixas de transição prinicipais com suas subdivisões:

Agreste

Mata dos Cocais

Pantanal