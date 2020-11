Família Andrade mantém legado com volta de Cidoca ao legislativo penedense

O vereador Alcides Andrade Neto (Cidoca – PROS), volta ao legislativo penedense em janeiro de 2021. Cidoca foi reconduzido à Câmara Municipal com 494 votos, sendo o primeiro do seu partido. “Primeiramente, agradeço a Deus pela votação que obtive nesta eleição, agradecendo também as pessoas que depositaram a confiança em meu nome, contemplando a minha candidatura com a vitória”, declarou o vereador eleito.

Em suas redes sociais, Cidoca fez um agradecimento especial a todos que se envolveram e trabalharam em sua campanha, sendo de forma direta ou indireta, mas que ajudaram a conduzir o seu nome, divulgando o trabalho realizado em Alagoas e de forma mais direta no Município de Penedo.

“Agradeço à minha família, minha esposa Alessandra, meus filhos Moacir, Caio, Davi e Arleninha, aos meus pais Moacir e Telma, meus irmãos, minhas tias Alita e tia Marivone e meus primos por me apoiarem nessa jornada e pela paciência de suportar minha ausência durante o período de campanha”, enfatizou Cidoca.

A volta de Cidoca à Câmara de Vereadores, reforça a tradição, história e força política da Família Andrade, que traz um legado de trabalho iniciado por Dr Alcides Andrade que sequenciou com o ex-governador Moacir Andrade, trazendo mais desenvolvimento e qualidade de vida ao povo de Alagoas, em especial, ao povo penedense.