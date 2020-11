Far Cry 6: data de lançamento pode ter sido vazada pela Microsoft

Revelado em julho de 2020, Far Cry 6 até agora não recebeu uma data de lançamento oficial por parte da Ubisoft, mas a Microsoft Store acabou lançando um rumor bem embasado ao citar 26 de maio de 2021 como o dia em que o jogo chegará ao seu site.

No mês passado a Ubisoft já tinha avisado que tanto Far Cry 6 como Rainbow Six Quarantine seriam adiados para depois de março de 2021, saindo entre abril e setembro do ano que vem. Isso bate perfeitamente com a data que a Microsoft acabou divulgando acidentalmente em sua plataforma de vendas online.

Historicamente, a Microsoft Store já vazou corretamente a data de lançamento de outros jogos, então é bem provável que isso deixe de ser um rumor muito em breve. Far Cry 6 será lançado para PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4 e Google Stadia. Você está ansioso pelo jogo? Comente a seguir!