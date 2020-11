Fãs criam divertida versão jogável de Among Us 100% brasileira

Fãs desenvolveram uma versão totalmente jogável de Among Us, agora localizada não somente em português, mas com inúmeras referências ao Brasil. O projeto, que é basicamente uma reskin muito bem trabalhada, foi completamente alterado para criar uma identidade nacional, desde o design e nomes das salas e dos astronautas, até as próprias mecânicas.

A versão brasileira de Among Us já chama a atenção logo no menu inicial, com todas as opções localizadas em PT-BR e o próprio título do jogo com as cores tupiniquins. Como é possível observar nas imagens, o mapa foi totalmente retrabalhado para receber salas com nomes de empresas e serviços nacionais, enquanto a tripulação passou a ser chamada de “rapaziada” e o impostor de “vacilão”.

(Fonte: Marcos Kaique/Facebook)Fonte: Facebook

Algumas opções de personalização foram adicionadas, como os clássicos topetes e óculos escuros espelhados. Além disso, as tarefas também ganharam novas animações e descrições, deixando tudo muito mais interessante e divertido para os jogadores brasileiros.

Para quem tiver interesse em baixar o game completo, basta acessar este link, que disponibiliza total acesso a chapéus, trajes e animais assim como na versão crackeada de Among Us. Lembrando que o mod é exclusivo de PC.

