Fear The Walking Dead 6×5: os planos para destronar Ginny (RECAP)

No episódio 6×5 de Fear The Walking Dead, os planos para acabar com Ginny continuam. Dessa vez, Dwight e Sherry tomam as rédeas da situação. Porém, o plano para conseguir a van da SWAT não sai como planejado e tudo vira uma verdadeira guerra pelo poder quando Morgan se envolve nos planos.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre The Walking Dead 6×5

Dwight e Sherry têm muito a perder, mas não há como negar que a torcida dos fãs está sempre com eles. Afinal, eles já passaram por muitos problemas ao longo de suas vidas. Logo, não poderia ser diferente quando eles começam a planejar a queda de Ginny.

Um dos grandes destaques deste episódio é a consolidação da política e da natureza humana como os verdadeiros vilões de Fear The Walking Dead. Se no começo os zumbis eram a maior ameaça, agora, a tirania é o ponto de partida do que promete ser a melhor temporada da série.

No centro de tudo, temos Morgan e sua vontade de fazer o que é certo e ajudar os sobreviventes. Depois de participar do grupo mascarado de Sherry, ele tem uma ideia melhor de como poderiam destronar Ginny. Porém, sua vontade de estar com ela pode transformá-lo em alguém que Morgan não imaginava ser.

Enquanto isso, Dwight tem problemas para aceitar o plano de Sherry, o que faz com que ela tenha medo de uma possível traição e mudança de lado por parte de Dwight. Afinal, ela se culpa por trazer Negan para a vida de todos e não quer o mesmo acontecendo novamente.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Porém, felizmente ele concorda com o plano de Sherry por ser mais cauteloso. Nesse meio tempo, Morgan começa a se preparar para liderar os funcionários que conhecemos no episódio anterior até a “terra prometida”, um terreno mais seguro para todos os sobreviventes.

Toda essa discordância faz com que os personagens se separem, cada um com os seus próprios objetivos. Logo, Dwight começa a enviar algumas mensagens secretas para Sherry, esperando que possam se reunir novamente.

Embora este novo episódio não seja tão emocionante quanto os anteriores, não há como negar sua importância para definir o tom da temporada. Afinal, quem finalmente conseguirá destronar Ginny? Aliás, será que algum deles realmente vai conseguir? Só nos resta esperar os próximos episódios para descobrir!

