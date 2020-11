Fear The Walking Dead 6×6: amputação estraga planos de John (RECAP)

No episódio 6×6 de Fear The Walking Dead, um plot twist enorme torna as coisas um pouco mais difíceis do que esperávamos para John, especialmente depois da morte de Janis. Que temporada, não é mesmo?

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre o episódio 6×6 de Fear The Walking Dead

No começo do episódio, Virgínia e seus Rangers perseguem um homem para descobrir mais sobre um grupo misterioso. Com isso, descobrimos que June e Sarah viraram quase funcionárias de Ginny e transformaram um veículo abandonado em uma espécie de ambulância.

Porém, a ambulância não tem muita utilidade, já que elas não conseguem chegar onde precisam com rapidez. Aliás, Malcolm morre durante uma cirurgia improvisada para retirar o seu apêndice. Então, elas dizem que precisam de um hospital, mas Ginny não atende seu pedido.

Então, John encontra June e Sarah enquanto sua esposa define um novo destino para eles: Paradise Ridge. Quando ela diz estar desapontada por não conseguir ajudar as pessoas, ele sugere que o grupo simplesmente vá embora.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

June recusa e reafirma seu desejo de salvar as pessoas, ao que John responde: “você pode me salvar”.

Antes de qualquer outra coisa, Sarah é convocada para a cidade e descobre que um acidente gravíssimo aconteceu, bem ao estilo de The Walking Dead. Quando os três chegam ao local, tudo está um desastre e um prédio está prestes a explodir. June combina com John que eles vão ajudar os sobreviventes e, então, ir embora.

Mas ajudar não é tão fácil. Isso porque Ginny encontra um caminhão com a frase “O fim está próximo!” escrita e deduz que o acidente foi de propósito. Logo, ela se recusa a levar qualquer pessoa para a ambulância antes de conseguir algumas respostas.

Ginny não deixa June cuidar de Wes ate interrogá-lo. Ele diz não saber nada sobre de quem é o bunker e June desafia sua superior. Vendo que o sofrimento de Wes é cada vez maior, ela o seda sem a permissão de Ginny.

(Fonte: AMC/Divulgação)Fonte: AMC

Por conta da demora, elas acabam ficando presas no bunker por conta de uma explosão. Quando acordam, um zumbi começou a comer as mãos de Ginny. June diz que poderia amputar, mas não vai porque ela arrasou o resgate dos sobreviventes. Ela ainda usa a própria frase de Ginny contra ela: alguns cachorros precisam ser sacrificados.

Porém, Ginny pede para ela cuidar de Dakota e o pedido faz com que June se sinta mal. “Não faça com que eu me arrependa disso”, ela diz, enquanto corta sua mão fora.

John e Sarah não conseguem entender por que June salvou Ginny, mas ela explica que conseguiu o hospital em retorno. Portanto, ela pretende ficar para ajudar como puder, o que estraga os planos de John de fugir com a mulher a quem ele ama.

E aí, o que você achou desse episódio de Fear The Walking Dead? Deixe seu comentário abaixo!