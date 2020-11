Feira de Imóveis Online começa HOJE com mais de 16 mil casas e apartamentos

Nesta sexta-feira, 20 de novembro, começa a primeira Feira de Imóveis Online da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC). O evento, que seguirá até 28 de novembro, contará com mais de 16 mil imóveis disponíveis e condições especiais em diversas cidades do país.

“Uma das vantagens da Feira de Imóveis Online será a disposição das incorporadoras em disputar clientes num ambiente virtual saudável e seguro para a realização de negócios. Já os consumidores ganharão com a concorrência entre as empresas, que ocorrerá com poucos dias para o fechamento do negócio”, avalia o presidente da Abrainc, Luiz Antonio França.

A Feira Online oferecerá oportunidades de negócios para as construtoras, além de facilitar a compra de imóveis pelos consumidores, uma vez que há dificuldades de vendas impostas pelas restrições sanitárias por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Caixa Econômica Federal será o banco oficial da Feira Online. A instituição vai acelerar o processo de análise de condições de financiamento imobiliário para os consumidores.

Feira Online: Como vai funcionar? VEJA!

A Feira Online vai permitir vendas online de casas e apartamentos em todo o Brasil, com valores que vão de R$ 100 mil a R$ 1 milhão. Os consumidores poderão encontrar empresas que oferecem:

ITBI

registro do imóvel ou condomínio gratuitos

pia e gabinete nas varandas

churrasqueira

cozinha completa.

A Feira de Imóveis Online 2020 contará com oportunidades tanto para quem deseja comprar o seu primeiro imóvel, quanto para quem procurar adquirir casas ou apartamentos maiores. Dessa forma, serão oferecidas condições propícias para empresas e clientes. O evento deve atrair pelo menos 10 milhões de brasileiros.

Durante o evento, será realizado um sorteio de um carro 0 km entre os compradores dos imóveis. Além disso, quem estiver em um nível avançado também poderá participar.

A maior concentração de imóveis está nas regiões sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, e Minas Gerais. Além disso, há um número grande de imóveis no Ceará, no Maranhão, Sergipe, Teresina, Palmas e Macapá.

Feira 100% online

A praticidade da Feira de Imóveis Online dará ao consumidor mais comodidade, tempo e melhores condições para negociar benefícios com as incorporadoras. Serão imóveis – entre casas e apartamentos – em centenas de cidades brasileiras em empreendimentos disponibilizados por 130 construtoras. A Caixa Econômica Federal participará acelerando o processo de análise de condições de financiamento imobiliários para os consumidores.

O evento 100% digital também dará a oportunidade para o comprador economize tempo na hora de tomar decisões e pesquisar imóveis mais adequados para suas necessidades. Além de permitir participar de qualquer lugar e comprar nas mais diferentes regiões do Brasil.

Algumas empresas participantes vão custear o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis (ITBI). Outras irão presentear os clientes com piso de qualidade superior, churrasqueira, bancada e pia na varanda, entre outros atrativos.

A Feira do Imóvel Online terá shows, por meio de lives. Uma delas será com o cantor Mumuzinho e o comediante Marcelo Marrom. Eles vão falar dos imóveis disponíveis e indicar QR Code para os espectadores acessarem as ofertas de cada empresa durante as lives.

No dia 02 de dezembro será sorteado um carro 0km entre os compradores e aqueles que tiverem avançado nas negociações para a compra. Só concorrerão os clientes interessados ou que adquiriram um imóvel anunciado na plataforma da feira.

Veja também: Feirão Casa Própria Caixa 2020 será ONLINE; saiba como participar