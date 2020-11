Feirão Limpa Nome: Como quitar dívidas no Serasa por apenas R$ 50

O 26º Feirão Serasa Limpa Nome acaba de entrar em sua reta final. O feirão começou no dia 3 de novembro e segue até dia 30 do mesmo mês. O evento possibilita que 10 milhões de dívidas sejam quitadas por R$ 50. Um total de 64 milhões de consumidores devem ser beneficiados.

Entre as 50 empresas parceiras que fazem parte da ação estão a Crefisa, Santander e Ponto Frio. “O grande objetivo é ajudar o maior número de brasileiros a regularizar sua situação financeira, limpar o nome e voltar a ter acesso a crédito. Por isso não pouparemos esforços para viabilizar ações como essa junto aos nossos parceiros, e possibilitar que milhões de pessoas quitem suas dívidas por apenas R$ 50”, disse Giresse Contini, diretor de marketing e canais digitais da Serasa.

O consumidor não precisa sair de casa para renegociar a dívida. A renegociação pode ser feita no site Serasa Limpa Nome, no aplicativo do programa ou mesmo pelo WhatsApp. No site e aplicativo, é necessário informar CPF e senha para visualizar as ofertas disponíveis. Pelo WhatsApp, a renegociação deve ser feita pelo número (11) 9-9575-2096.

Quem preferir, também pode renegociar as dívidas em alguma das 7 mil agências dos Correios do Brasil. Mas é importante lembrar que nesta forma de atendimento há cobrança de taxa para efetivar o acordo.