Feirão Limpa Nome: Veja quais empresas estão dando desconto em dívidas

O Feirão Limpa Nome segue em andamento até o fim deste mês. O programa feito pela Serasa dá a possibilidade de brasileiros inadimplentes negociarem suas dívidas com até 99% de desconto com 50 empresas parceiras.

As empresas que participam da ação são: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.

Com o Feirão Limpa Nome, a Serasa poderá beneficiar até 64 milhões de consumidores do Brasil pelo site oficial, WhatsApp, aplicativo da campanha ou nas sete mil agências dos Correios. A atual campanha tem a novidade do Serasa Turbo, que permite o aumento do Serasa Score de forma imediata e oferece as melhores condições de crédito.

Para negociar, é necessário realizar um rápido cadastro. Na plataforma, são mostradas as informações do consumidor e suas possíveis dívidas. O site ou aplicativo mostra ainda as condições possíveis de pagamento. Após escolher o valor e forma de renegociação, basta escolher se o pagamento será feito à vista ou parcelado. Pelo WhatsApp, as informações e negociação deve ser feita pelo número 11 99575-2096.