Felipe Melo tem fratura em tornozelo e não joga mais pelo Palmeiras na temporada

A preocupação com Felipe Melo se confirmou nesta segunda-feira (09). O Palmeiras confirmou que o jogador sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, que passara por cirurgia. O prazo para volta aos gramados, de acordo com o clube, é de três a quatro meses.

Com o defensor fora do restante desta temporada, Abel Ferreira perde mais um titular para a fase mais decisiva do Verdão. Além do camisa 30, o treinador não poderá ter em campo o jovem Wesley, que passou por cirurgia após lesão no menisco do joelho esquerdo, e que também deve ser baixa no elenco por quatro meses.

A situação de Felipe Melo já preocupava a comissão técnica desde a noite do último domingo. O jogador de 37 anos levou a pior em lance com Neto Borges na vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em São Januário. Em dividida, o vascaíno acabou caindo sobre o tornozelo do palmeirense, que deixou o gramado amparado pelos médicos, e precisou usar uma bota ortopédica.

Além de Felipe Melo, quem também foi motivo de preocupação para Abel Ferreira foi Luiz Adriano. Autor do gol da vitória no Rio de Janeiro, o atacante apresentou dores musculares. A tendência é de que um diagnóstico sobre o jogador acontece durante esta segunda-feira, após exames de imagem.