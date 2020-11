Feminino do Palmeiras não perdoa Taboão da Serra e aplica goleada histórica em Vinhedo

De olho no Dérbi decisivo valendo uma vaga na grande final do Brasileirão 2020, as meninas do Palmeiras receberam o Taboão da Serra nesta quarta-feira (11), em Vinhedo, em jogo válido pela penúltima rodada do Paulistão Feminino.

Antes da bola rolar, a diretoria alviverde, em parceria com a Puma, presenteou o time adversário com chuteiras, camisas do Verdão e também livros que contam a história centenária do clube.

Dentro de campo, já classificado para a próxima fase, o time de Ricardo Belli não tomou conhecimento do CATS, e goleou impiedosamente as visitantes por 16 a 0. Os gols foram marcados por Ary Borges (3), Carla Nunes (3), Angelina (3), Rosana (2), Janaína Queiroz, Karla Alves, Bia, Ottilia e Maressa.

A boa notícia para a torcida alviverde é que Carla Nunes, Ary e Rosana atuaram normalmente e estão recuperadas das lesões que as tiraram dos últimos compromissos do clube.

As Palestrinas ainda não sabem quem vão enfrentar nas quartas de final do Estadual, uma vez que a tabela ainda não está definida. Com dez pontos, o Verdão permanece na terceira colocação do grupo A, atrás de São Paulo e Ferroviária.

O Palmeiras agora volta todas as suas atenções para o duelo diante do Corinthians, na próxima segunda-feira (16), em Itaquera, pelo confronto de volta das semifinais do Brasileirão.