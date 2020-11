Fernando Sobral comenta o espírito de confiança do Ceará na Copa do Brasil

A semana é decisiva para o Ceará. Após um empate sem gols na Vila Belmiro, o Vozão recebe o Santos na Arena Castelão de olho nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Dentro do elenco, o clima é de muito otimismo. Nesta segunda-feira, o volante Fernando Sobral falou sobre essa possibilidade de fazer história com a camisa do Vozão.

‘Somos cientes de que fizemos um bom jogo lá (de ida, na Vila Belmiro). Dominamos o jogo a partir da expulsão. Faltou transformar as chances em gols. O Santos é uma grande equipe, virá querendo a classificação. Mas estamos convictos de que estamos fazendo um grande trabalho. Estamos estudando o que erramos na Vila Belmiro para não cometer as mesmas falhas, melhorar aquilo que foi bom e sair com a classificação. Sabemos que podemos conquistar algo a mais na Copa do Brasil’, declarou.

Vale lembrar, que a melhor campanha do Ceará no torneio aconteceu em 1994. Na ocasião, a equipe foi vice-campeã ao perder do Grêmio na decisão.