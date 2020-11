Ferramentas de Análises Benchmarking – Notícias Concursos

Ferramentas Benchmarking – A análise da concorrência

O Benchmarking é uma estratégia que visa analisar o mercado e a concorrência. Ao passo que a empresa possa aplicar melhorias internas com base nesse estudo.

No entanto, é um processo que envolve custos, como qualquer outro projeto em uma empresa. Por isso, é importante viabilizar essa implementação através de ferramentas que otimizam o processo e torna essa análise mais rápida.

Dentro do Marketing Digital analisar as performances é uma forma de entender se convém para a empresa manter ou não uma ação. Assim sendo, o Benchmarking deve ser mensurado. Por isso, vamos citar algumas ferramentas disponíveis no mercado que otimizam essa estratégia. No entanto, atente-se ao fato que essas ferramentas trabalham com projeções e não exatidão, sendo sempre uma média estatística.

SimilarWeb

A ferramenta SimilarWeb identifica a mensuração por aproximação. Sendo assim, como a maioria dessas ferramentas é uma projeção. No entanto, a Similar Web é uma das melhores ferramentas de Benchmarking, de modo que entrega praticamente todas as informações dos seus concorrentes.

Certamente é uma espécie de dossiê, ao passo que traz informações como: origem do tráfego, visitantes, percentual do tráfego oriundos do Google, bem como quais as redes sociais que geram mais tráfegos para seu concorrente.

BuzzSumo

O objetivo principal do BuzzSumo objetiva o monitoramento das mídias sociais. Sendo assim, é bastante útil para o Marketing de Conteúdo. Dentro da estratégia Benchmarking é possível descobrir os assuntos populares. No entanto, é possível estudar os conteúdos dos seus concorrentes e analisar o desempenho de cada um deles. Desse modo, você descobre qual é o assunto que gera mais engajamento para seu concorrente, desenvolvendo conteúdos baseados no interessa da audiência.

Ghostery

Ghostery é uma extensão gratuita do Google Chrome, que objetiva bloquear cookies, publicidades e sistemas que geram estatísticas, etc. No entanto, essa função não é a unia dessa ferramenta.

Sendo assim, o Ghostery é uma ferramenta Benchmarking uma vez que analisa quais são as ferramentas de Marketing Digital que os concorrentes usam para monitorar visitantes.

Esse recurso é interessante, pois analisa as ferramentas de análise da concorrência. Sendo assim, é uma estratégia diferenciada dentro do conceito Benchmarking.