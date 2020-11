Festa ‘Memes’ tem peões fazendo as pazes com rivais

Brigas? Discussões? Se você assistiu a festa “Memes”, de “A Fazenda 2020”, provavelmente tomou com um susto ao ver os rivais no reality show da RecordTV deixarem o ego de lado para pedirem desculpas e fazerem as pazes.

É isso mesmo. Juliano Ceglia se aproximou de Mariano, Biel surpreendeu ao declarar gostar de Jakelyne Oliveira, MC Mirella pediu desculpas pelas brigas com Jojo Todynho e Lipe Ribeiro e marcou uma reunião de acerto de contas com Raissa Barbosa. Vem entender os babados da night com a gente!

Diga aonde você vai, que eu vou varrendo…

O grupo Molejo foi a grande atração da festa “Memes”. Entretanto, devido à pandemia do coronavírus, os músicos fizeram uma apresentação pra lá de especial para os peões por meio de um telão.

Clima pesado

Juliano Ceglia e Mariano tiveram um longo papo sobre a pressão vivida dentro do reality show. O grande desafio vivido por ambos é traçar estratégias de sobrevivência nas roças e, ao mesmo tempo, tentar salvar os amigos no jogo.

O jornalista, por exemplo, contou que caiu no choro por ter indicado Lipe Ribeiro para a sétima roça. Afinal, o considera um amigo.

‘Eu tô em crise’

Foi isso que Juliano Clegia declarou a Stéfani Bays. Após discutirem feio na eliminação de Victória Villarim, o peão procurou a digital influencer para se explicar e fazer as pazes.

Eu tô numa mega crise. Eu ia falar que eu tô muito aflorado. As pessoas que teoricamente seriam minhas rivais aqui estão me dando apoio”.

Biel x Jakelyne Oliveira

Depois de um início de jogo com troca de alfinetadas, Biel e Jakelyne Oliveira conversaram olhos nos olhos, falaram sobre votação e, tudo indica, que se acertaram.

“Como eu voto em uma pessoa que eu sei que a minha amiga gosta?”, questionou Jake.

“Relaxa. A mer** que eu fiz no poder de fogo comprometeu ela. Não pensa nisso. Faz o que você tem que fazer. Se for a Mirella ou eu, foda***, vamos entender. A Mirella vai entender também. Eu e ela somos a mesma personalidade”, respondeu Biel.

A Fazenda 2020: Biel e Jakelyne Oliveira conversam sobre a oitava roça Imagem: Reprodução/Playplus

Fogo nos olhos que fala, né?

Mesmo com o clima de paz e amor em “A Fazenda 2020”, Lipe Ribeiro não está nem um pouco interessado em se aproximar de Biel. O empresário acha feio o modelo de jogo do funkeiro no confinamento da RecordTV.

Eu não vou baixar a cabeça. Hoje ele falou ‘essa semana não cortou seu cabelo porque tínhamos brigado, mas semana que vai estar tudo bem’. Que isso? Não vou baixar a cabeça. Vou votar nele até o final. Que se fo**. É muito malandro e joga bem. Falei no discurso que joga bem, mas não faria o jogo dele”.

Agora é 100% de verdade, Lide?

Além da conversa com Jakelyne Oliveira, Biel chamou Lidi Lisboa para aparar as arestas de recentes desentendimentos que acabaram nunca tendo um papo sério para se acertarem.

“Eu fiquei mal também. Tipo, você não veio perguntar pra mim ‘porque você não era 100% verdadeiro’. Aí, eu falei ‘também não tinha direito de falar’. Eu falei o que achava naquele momento pra Tays. Enfim, está tudo certo. Aqui cada comentário vira uma bola de neve”, disse a atriz

“Acredito que nós podemos levar amizades daqui lá pra fora”, completou o cator.

BFF´s?

MC Mirella está dando a entender que irá mudar o curso do seu jogo dentro de “A Fazenda 12”. A peoa procurou Jojo Todynho para se desculpar das discussões recentes dentro do confinamento.

“Eu queria te falar pra você saber. Não quero parecer ser falsa. Me desculpe”, revelou Mirella.

“Eu tenho um carinho muito grande por você, Mi. A minha consciência de tudo que falei está tranquila. Falei ‘se a Mirella quer virar projeto de Luiza, beleza’. A minha preocupação é que isso acaba, mas a gente tem uma vida lá fora. Tem atitudes que acabam com a nossa carreira”, garantiu Jojo.

Jojo pistolou…

Em meio ao papo com MC Mirella, Jojo Todynho se manteve antenada nos acontecimentos da festa e flagrou Juliano Ceglia e Biel no maior papo com Jakeline Oliveira.

Sem conseguir se segurar, a funkeira procurou Lidi Lisboa para desabafar e contou que achou uma tremenda puxada de saco da dupla na peoa devido ao posto de fazendeira da semana.

A minha mente fica processando e eu fico indignada. O pior é o descaramento da pessoa dizer que ama. Vai tomar no meu c*. Eu devo ser uma safada, mesmo”.

A Fazenda 2020: Jojo Todynho percebeu Jakelyne Oliveira tendo conversas com Biel e Juliano Ceglia Imagem: Reprodução/Playplus

Mas Jojo é paz e amor, gente!

A funkeira aproveitou o clima de paz da festa do reality show da RecordTV e pediu uma selfie com Raissa Barbosa, MC Mirella e Stéfani Bays.

Em seguida, ela convidou Mirella e Raissa para um papo de acerto de contas hoje à noite para acabar, de vez, com a treta entre as peões.

A Fazenda 2020: Raissa, Mirella, Jojo e Stéfani tiraram selfie juntas Imagem: Reprodução/Playplus

Rai não quer ideia, Mirella!

Com a saída de Victória Villarim, Stéfani Bays acabou ficando entre Mirella e Raissa dentro do confinamento e tem articulado para as peoas voltem a, pelo menos, conversarem. Só que Raissa não está nem um pouco interessada em falar com a cantora.

Já tô vendo que ela tá me olhando, mas não quero. Quis me colocar como monstro (…) Mas graças a Deus, o Brasil viu tudo. Tanto é que as pessoas que queriam me colocar como monstro estão lá fora. Deus é bom e justo. Cadê o monstro? Tá lá fora!”.

Lipe good vibes!

Apesar da guerra declara com Biel, Lipe Ribeiro topou numa boa conversar com MC Mirella. A funkeira agradeceu o empresário por dar abertura para o diálogo mesmo após algumas brigas e disse estar preparada para seguir tranquila mesmo sabendo que poderá ser votada pelo peão para ir à roça.

Fiquei muito feliz que você me ajudou nos bichos e me que conversou comigo. Aquilo zerou, sério. Achei que você não ia mais olhar na minha cara e nem falar comigo. De verdade, se vocês forem votar em mim, eu estou preparada. Mas me perdoa do fundo do meu coração e me arrependo”.

Malyne e Tael tão on!

Jakelyne Oliveira e Mariano e Tays Reis e Biel roubaram a cena na festa “Memes” com beijos e abraços com muitas declarações de amor. É só love, gente!

Selfissa em clima só love

Raissa Barbosa e Lucas Selfie parecem ter se acertado após o peão colocar em dúvida a continuidade do romance com a modelo. Quer uma prova? Pega esse beijão do casal!

Vai se declarar para quem, Mirella?

Acho que a gente nem precisa perguntar, né? Mais alegre do que o normal, Mirella retornou a sede do reality show se declarando ao ex-namorado Dynho Alves.

Lipe empolgadaço

Bêbado, Lipe Ribeiro, literalmente, causou dentro da sede de “A Fazenda”, na madrugada de hoje. O peão correu pela casa, levou um mata leão de Lidi Lisboa e gritou muito como forma de se aliviar do estresse do jogo.

Que isso, Lipe?

Em meio as brincadeiras na madrugada, Lipe Ribeiro deu uma almofadada forte no rosto de Lucas Selfie. O peão não deu tanta importância por serem amigos desde antes do jogo, mas os fãs do reality show discutiram bastante sobre possível expulsão do empresário do jogo nas redes sociais.

A Fazenda 2020: Lipe Ribeiro deu uma almofadada na cara de Lucas Maciel Imagem: Reprodução/Playplus

Fim

Sim, eles dormiram. Pode parecer que não, mas eles caíram no sono após muita curtição na festa “Memes”.