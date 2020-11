‘Festa Sextou é marcada por selinho de Mirella em Jojo

Os peões de “A Fazenda 2020” ganharam a “Festa Sextou”, na madrugada de hoje, para relaxarem após semana tensa de votação e eliminação de Lucas Maciel, na nona roça do reality show da RecordTV.

Como de praxe, os participantes cantaram, dançaram, beberam muito e, claro, aprontaram ao longo da madrugada. Teve selinho de Mirella em Jojo, Lidi triste com a saída de Lucas e toques de Jakelyne Olivera em Lipe para crescer suas relações dentro do confinamento.

Sucessos de Leo chaves

A “Festa Sextou” ganhou uma apresentação especial do cantor sertanejo Leo Chaves.

Fala, peãozada. Prazer enorme de fazer parte então dessa noite especial com vocês aqui. Sou fã da Fazenda e entendo de roça. Então, estou conectado com vocês”.

Selinho surpresa

MC Mirella aproveitou a festa para cair na bebedeira e assustou os peões por começar a se pendurar em meio aos adereços da festa. Jojo Todynho tentou segurá-la para evitar que se machucasse e ganhou um selinho.

A Fazenda 2020: MC Mirella dá selinho em Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Playplus

#Malyne tá on

O casal Jakelyne Oliveira e Mariano caíram na curtição ao som da atração especial e trocaram beijos quentes na pista de dança.

#Selfissa vive!

Mesmo magoada com a eliminação de Lucas Maciel, Raissa Barbosa pegou uma foto do boy e dançou com ela na pista da “Festa Sextou”.

A Fazenda 2020: Raissa Barbosa homenageou o affair Lucas Maciel após sua eliminação Imagem: Reprodução/Playplus

Só lágrimas

Se de um lado era muito amor, do outro tinha Lidi Lisboa ainda triste com a eliminação de Lucas Maciel. A atriz chorou ao notar que não tinha ninguém nem para falar de novelas!

Lipe e Mariano

Sem Lucas Maciel no confinamento, Lipe Ribeiro voltou a ficar próximo de Mariano e confessou a Jakelyne ter ficado muito feliz com o carinho do amigo.

Hoje eu vi o quanto gosto do Mariano. Fiquei o dia todo com ele. Ele foi o meu maior presente dentro do reality”.

Jojo e Teteu tão on!

Durante a “Festa Sextou”, a funkeira revelou se identificar com o peão por sentir uma sintonia na linha de pensamento sobre a vida e os passos dentro do reality da RecordTV.

Eu me identifico muito com você. Se você falar chega, eu vou ouvir na hora. Qualquer outra pessoa, não que eu vá escutar, mas você é fo**”. Deixa eu te falar uma coisa, eu nem ia entrar aqui esse ano. Mas Deus me mandou. Sabe por que? Você não poderia ficar sozinho aqui não. A gente é um pelo outro até o fim. Entendeu?”.

Tombo de MC Mirella

A funkeira cantou, dançou, bebe e caiu na “Festa Sextou”. Ela se desequilibrou enquanto reclamava de dores nas pernas e caiu sobre uma cadeira causando grande preocupação nos fãs.

No fim, Mariano a carregou para o sofá devido ao machucado no pé e Stéfani Bays colocou a amiga para dormir.

Tá brava, Lidi?

Sim, Lidi está brava. Após beber algumas, a atriz contou a Jojo Todynho estar triste com ela. Afinal, dentro do seu entendimento, Lucas Maciel se desesperou e acabou deixando o jogo após seu aviso de voto.

Eu fiquei chateada que o seguinte ‘ele foi pra roça porque você disse que ia votar nele. Ele se desesperou e embora’. Entendeu?”.

Jojo, porém, retrucou e alegou que sua mensagem foi apenas uma forma deles trocarem votos e não se estressarem durante a formação da força.

Eu falei pro Lucas ‘oh, eu abri meu voto pra você’ e falei ‘você me bota, eu te boto e tá tudo certo’. Querendo ou não, eu tenho um carinho por ele, independente, de qualquer coisa. Ele falou pra mim’ vou pro Rodrigo Faro e vou te esculhambar’ e falei que ia dar porrada nele”.

Jojo fofa

Após o papo com Lidi, a funkeira ganhou um caloroso abraço de Mariano e se declarou ao peão.

Amigo, olha, vou falar falar pra você, me desculpa, eu sou uma pessoa muito grossa, eu sei. Eu queria ser um doce, sabe. Mas meu amor e carinho eu pago fazendo comida boa pra vocês!”.

Sem papo

Lidi Lisboa também procurou Mateus Carrieri ao longo da “Festa Sextou” e o criticou pelo desentendimento com Stéfani Bays. O ator, no entanto, saiu em defesa alegando que não provocou a peoa e ele, na verdade, é quem foi o atacado de toda a confusão.

Eu fui na cozinha numa boa, brinquei com ela e já levei uma ‘ah, não me pressiona porque quando cozinho não gosto de ninguém em cima’. Bom, deixei ela fazendo as coisas dela e tava na outra mesinha fazendo as minhas coisas. Eu gostava dela, mas tô puto com ela. Eu gostava dela e não tinha problema com ela. Quando ela veio me xingando e falando que pediu com educação com chilique. Eu fiquei triste e falei a noite inteira. Eu odeio essa grosseria comigo. Isso não é uma ofensa grave”.

Tael tá mais on do que nunca!

Depois de alguns desentendimentos nas últimas festas, Tays Reis e Biel passaram a última festa no maior clima de love. Aliás, a cantora até está achando que está gostando mesmo do funkeiro.

Amiga, acho que eu tô gostando mesmo dele. Acho que também ele gosta de mim”.

Calabresa escondida? Han?

Ao fim da festa, Jakelyne Oliveira e Stéfani Bays trataram de revistar os peões para evitarem que levassem comida do evento para sede e gerassem punição. Biel foi flagrado por Sté carregando calabresa para a casa.