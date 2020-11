Festa ‘Street’ é marcada por tensão entre casais

O fogo no feno foi substituído por climão na madrugada de hoje! Os casais da atual edição de “A Fazenda 2020” não estiveram em uma vibe positiva durante a “Festa Street” e protagonizaram alguns desentendimentos.

Se a intenção era trazer paz e amor com o evento, após a tensão da oitava roça, Jakelyne Oliveira e Mariano, Tays Reis e Biel e Raissa Barbosa e Lucas Maciel esqueceram de cumprir com o acordo.

Ousadia que fala, né?

Lucas Maciel e Raissa Barbosa abriram a noite quente dos casais no reality show da RecordTV de maneira bem empolgada.

A modelo serviu bebida ao youtuber nos seios, prática conhecida como ‘body shot’, e deu pistas de que a festa seria quente.

A Fazenda 2020: Raissa faz body shot para Lucas Imagem: Reprodução/Playplus

Tael, o que aconteceu?

Do nada, Jakelyne Oliveira tirou Biel da pista de dança para avisá-lo que Tays Reis estava chateada por estar apaixonada, mas não conseguir sentir reciprocidade do peão.

O funkeiro ficou muito irritado por o desentendimento – que não foi exibido pela plataforma de streaming Playplus – estar na boca do povo. E aproveitou para dizer que o relacionamento com a cantora não tem paixão e amor.

Mudou? Já falei pra ela qual que é a realidade. Eu gosto muito dela, mas não tem paixão e amor, velho. Ela fala pra mim ‘não se apaixona’ e eu falo pra ela ‘não se apaixona também’. Aí, chega na festa, toma umas e quer o quê?”.

“Aqui é muito estranho, né? Eu falo pro Mariano que aqui é muito intenso, mas, ao mesmo tempo, é muito raso”, respondeu Jake.

Jake e Mariano intrometidos

Essa é a visão de Biel sobre o casal. O funkeiro se mostrou muito incomodado com o fato de Jake e Mariano estarem sendo informados sobre cada crise vivida com Tays Reis no confinamento.

Tão fode*** a minha vida, velho. Eu fico triste porque a Tays não quer ouvir essas coisas. Eles ficam botando coisa na cabeça dela e ela fica ‘e aí, você tá apaixonado?’. Eu falo ‘mano, eu tô gostando de você’.

O que você acha do Henri Castelli, Mariano?

Po***, o Henri é fo**. O cara é bonito pra cara***. Tomar no c*, né. Você me zoou (Jake). Tenho que correr um pouquinho pra chegar nele”

Mariano caiu na besteira de falar sobre o ex-namorado de Jakelyne Oliveira durante a “Festa Street”. O peão estava falando que não acreditava em relacionamento de reality show, emendou a história no ex da modelo e acabou levando uma senhora patada da peoa.

Agora, é ridículo comparar uma pessoa com a outra. Se beleza fosse tudo, eu já taria casada, grávida e com três filhos. Mas eu me importo com quem me faz feliz. Não tô atrás de status, tô atrás de felicidade. Se você não me fazer feliz, eu saio. Assim como eu falei com ele”.

Entre tapas e beijos. É ódio, é desejo!

Talvez não haja música melhor para se encaixar com Raissa Barbosa e Lucas Maciel. Logo após o fim da madrugada de curtição, o casal iniciou uma brincadeira de força dentro do quarto que terminou com a modelo causando um tombo do youtuber por banho de água.

Motivo? Ninguém entendeu. Inicialmente, Raissa tentou levar Lucas para dormir, mas o peão não aceitou e os dois rolaram no chão medindo forças. Depois, a peoa apareceu pistolaça atirando água em Selfie e nem o ajudou a levar do chão após o tombo.

A Fazenda 2020: Lucas Maciel cai após banho de água de Raissa Barbosa Imagem: Reprodução/Playplus

Calma, Lucas!

Lucas Maciel ficou bravo com o tombo e esbravejou pela casa que Raissa Barbosa era louca. Lipe Ribeiro tentou acalmar e acabou dando uma bronca no amigo.

Afinal, o youtuber ironizou que o ataque da peoa teria sido causado pela falta de remédios – já que ela trata a síndrome de borderline.

O empresário não curtiu o comentário – até por já ter conversado com Raíssa sobre seus ataque de fúria e saber que o termo é um gatilho para despertar sua ira – e repreendeu Selfie.

Não fala isso, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, mas não fala isso”.

A Fazenda 2020: Lipe Ribeiro chama atenção de Lucas Maciel por piada sobre remédio de Raissa Imagem: Reprodução/Playplus

Promessa de vingança

Antes de cair no sono, Lucas Maciel procurou Raissa Barbosa no quarto e a beijou como se nada tivesse acontecido. O detalhe, porém, é que ele avisou que irá se vingar do tombo jogando bosta na peoa.

Eu tenho uma promessa com o Brasil. Se você jogasse água em mim, eu ia te jogaria bosta. Então, vou te jogar bosta”.

E aí, vai cumprir, fera?

Oi, sumida!

Após uma madrugada sumida das câmeras, Tays Reis surgiu na sala da sede da casa batendo um papo com Stéfani Bays sobre o relacionamento com Biel.

Sem papas na língua, a cantora diz gostar do funkeiro e estar feliz com o convívio no confinamento, mas alertou que seu sentimento ainda não é uma paixão.

Eu gosto dele, mas apaixonada é algo muito forte. Paixão é paixão, sabe? Eu não tô apaixonada. Não tô apaixonada”.

“Meu Deus! Vocês dois são muito engraçados. É novela mexicana”, brincou Stéfani. “Eu não sei qual é a dele. É novela mexicana mesmo”, completou a cantora.