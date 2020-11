Festa Virtual do Livro da USP 2020 tem descontos a partir de 50%

A edição 2020 da Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP) começou nesta segunda-feira (9), de uma maneira diferente dos anos anteriores. Por causa da pandemia do novo coronavírus, ela será realizada virtualmente, oferecendo um desconto mínimo de 50% nos títulos.

Organizada pela Editora da USP (Edusp) desde 1999, a tradicional feira, que anualmente reúne milhares de apaixonados pela leitura no mesmo espaço, desta vez substituirá as bancas físicas por estandes virtuais, permitindo a participação de pessoas de qualquer lugar do país pelo computador ou celular.

Conforme a organização do evento, serão aproximadamente 170 editoras presentes nesta edição, dos pequenos selos às mais conhecidas. Cada uma delas terá uma página à disposição para se apresentar, mostrar a relação de livros com desconto e levar os visitantes às suas próprias lojas virtuais, onde poderá ser realizada a compra.

Os visitantes virtuais poderão comprar seus livros preferidos sem sair de casa.Fonte: Pixabay

As formas de pagamento, o valor do frete e o prazo para entrega, entre outras condições comerciais, serão definidas individualmente pelas editoras participantes da feira, assim como o desconto, que pode chegar a mais de 50%. Diante disso, os visitantes não conseguirão levar livros de várias editoras numa mesma compra, devendo fazer as aquisições separadamente.

Visitas virtuais à Festa do Livro

Para visitar a Festa do Livro da USP 2020, basta acessar o site do evento e navegar pela lista das editoras participantes, que inclui empresas como Editora Vozes, Paulinas, Panda Books, Melhoramentos, Edições Sesc, Elefante, Editora Senac e Alameda, além de várias outras.

Ao clicar na empresa desejada, você pode conferir os títulos disponibilizados por ela e os livros em promoção, com desconto sobre o preço de capa. Nos casos em que todos os títulos da editora estão com valor reduzido, não há listas nas lojas virtuais.

Vale lembrar que o site funcionará até o próximo domingo (15), quando se encerra a Festa do Livro 2020.