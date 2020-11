Festival Diwali pode aumentar casos de covid-19 na Índia

O tradicional festival Diwali, celebrado anualmente na Índia, deverá ter uma edição bem diferente em 2020. Temendo um aumento no número de casos diários de covid-19 no país, as autoridades locais recomendaram à população não sair de casa neste sábado (14), optando por uma “comemoração digital”.

Considerada a data mais importante do ano para uma grande parte da população indiana, o festival das luzes, como o evento também é conhecido, se caracteriza pelo encontro de multidões nas ruas, famílias reunidas em casa, muitas fogueiras acesas e enormes quantidades de fogos de artifício estourando no ar.

Mas com a pandemia do novo coronavírus, os preparativos para a festa ficaram em segundo plano, principalmente em Nova Delhi, onde a quantidade de infectados tem crescido consideravelmente. Na última quarta-feira (11), foram registrados 8,6 mil novos casos, a maior marca desde o início da crise, deixando as unidades de terapia intensiva (UTI) da região quase lotadas.

O Diwali é celebrado uma vez ao ano.Fonte: Unsplash

E para piorar a situação, o nível de poluição na capital da Índia atingiu níveis alarmantes esta semana, de acordo com o The Guardian, com uma espessa nuvem de fumaça tóxica encobrindo a cidade, que tem mais de 21 milhões de habitantes.

“Evento super disseminador”

Apesar do recorde recente em Nova Delhi, o número de novos casos de covid-19 na Índia diminuiu no último mês, no geral. Vale lembrar que o país é o segundo em quantidade de infectados, somando 8,73 milhões de registros (os Estados Unidos são o primeiro, com mais de 10 milhões).

Mas isso pode mudar com as festividades do Diwali. De acordo com especialistas em saúde, a festa pode se tornar um evento super disseminador do novo coronavírus, caso a população não siga as recomendações de evitar aglomerações em templos, casas e ruas.

O país permite reuniões de até 200 pessoas.Fonte: Unsplash

Depois do evento, a quantidade de novos casos diários pode saltar para 12 mil, conforme uma projeção feita pelas autoridades, levando em fala que boa parte do público não deve respeitar as determinações de distanciamento e o uso de máscaras durante as festividades.

Algo que também pode agravar a situação é o lançamento de fogos. Mesmo as autoridades tendo proibido o uso dos explosivos, muitos acreditam que isso não será cumprido, deixando o ar ainda mais poluído e propício para a disseminação da covid-19 e outras doenças pulmonares.

Comemoração digital do Diwali

Para encorajar as pessoas a ficarem em casa, evitando principalmente os locais fechados, as cerimônias de oração do festival hindu serão transmitidas pela TV e também nas redes sociais.

Já para tentar impedir o uso dos fogos durante o Diwali, o programa ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU) disponibilizou vários filtros de realidade aumentada no Facebook e no Instagram. Por meio deles, a população pode explodir seus fogos virtualmente, colaborando para evitar a poluição.