FGTS: Caixa devolve HOJE R$ 1.045 que não foi retirado pelo trabalhador

Neste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, foi criado o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esse saque emergencial teve valor de até R$ 1.045 e foi transferido para contas poupanças sociais digitais da Caixa em nome dos trabalhadores. Os valores que não foram retirados pelos trabalhadores serão devolvidos às contas vinculadas do FGTS nesta segunda-feira (30).

A Caixa Econômica Federal confirmou que irá devolver R$ 7,9 bilhões. O retorno dos valores pode ser processado em até sete dias corridos.

O saque emergencial do FGTS foi liberado durante o segundo semestre de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele foi criado como uma forma de amenizar a crise econômica que diminuiu ou acabou com a fonte de renda de vários trabalhadores. O FGTS emergencial foi transferido de forma automática, sem a necessidade do trabalhador pedir por ele.

Quem não quisesse receber podia informar à Caixa até dez dias antes do prazo previsto para o depósito. Dessa forma, o valor do FGTS emergencial não sairia da conta vinculada. A outra opção era deixar o dinheiro parado até o dia 30 de novembro. Quem perdeu esse prazo e recebeu o dinheiro, mas não quis sacá-lo, terá o valor retornado à conta vinculada hoje.

No prazo que se encerra hoje, a Caixa Econômica entende a falta de interesse do trabalhador em sacar o dinheiro e o devolve ao Fundo de Garantia, com correção.