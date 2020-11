FGTS de até R$ 1.045: Quem descumprir ESTA regra pode ter o benefício cancelado

Os trabalhadores com carteira assinada que fazem parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem ter o pagamento do benefício emergencial, liberado no valor de até R$1.045, cancelado. Acontece que a Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou que o prazo para saque do Fundo está bem próximo de terminar.

No dia 21 de setembro, o banco encerrou os depósitos de até R$1.045 do benefício. O último lote de saque e transferência foi liberado neste mês, no dia 24 de novembro. Os pagamentos ainda seguem disponíveis para retirada, mas é necessário que o trabalhador se atente a data limite para retirar o valor da conta e não ficar sem o dinheiro.

Os beneficiários que receberam o saque emergencial em sua conta têm até a próxima segunda-feira, 30 de novembro, para movimentar o dinheiro por meio da poupança social digital. Caso o trabalhador não faça o saque, o dinheiro do benefício voltará volta para o Fundo de Garantia.

O dinheiro vai permanecer na conta da poupança social no aplicativo Caixa Tem. Caso o trabalhador tenha feito qualquer movimentação com o valor do benefício, independente do valor, a quantia recebida não voltará ao fundo.

No entanto, se o valor não for movimentado até a próxima segunda-feira (30), o valor voltará devidamente corrigido ao fundo e sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Após essa data, caso o trabalhador queira o dinheiro, o trabalhador deverá solicitar o resgate pelo App FGTS até 31 de dezembro.

Ainda não recebi o FGTS emergencial

Os trabalhadores que têm direito ao FGTS de até R$1.045 mas não recebeu o FGTS na data estipulada pela CAIXA, deverá utilizar o aplicativo oficial do Fundo a fim de atualizar os seus dados cadastrais e solicitar a abertura da conta poupança digital da Caixa.

De acordo com informações da CAIXA, os trabalhadores que não receberam o seu benefício até agora, indica erro de dados cadastrais no sistema. Após a correção, que poderá ser realizada até dia 31 de dezembro, o valor e a data do crédito são informados.

Não quero sacar o FGTS emergencial

Segundo informações da Caixa, caso o trabalhador não faça o saque emergencial do FGTS, basta não realizar nenhuma movimentação na poupança digital até o dia 30 de novembro. Após isso, com o dinheiro não retirado, o valor voltará automaticamente para o FGTS.

Vale destacar que a partir de 2021, o saldo do FGTS somente poderá ser sacados nos casos expressos em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doença grave do trabalhador ou de seus dependentes, compra da casa própria, entre outros motivos.

FGTS de até R$1.045 tem saques liberados para TODOS os trabalhadores

Um total de 12 (doze) pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, foram liberados para saques. As liberações aconteceram para os nascidos de janeiro a dezembro.

Os beneficiários tiveram, inicialmente, o valor disponível em conta poupança social da Caixa. Ele poderá ser usado em pagamento de boletos ou compras pelo cartão de débito virtual e QR Code.

O saque emergencial do FGTS foi criado para para ajudar os trabalhadores durante pandemia do novo coronavírus e tem o limite de R$ 1.045, que pode ser de conta ativa ou inativa. Veja o calendário que o valor estará disponível em conta digital e o calendário de saque e transferência abaixo.

