FGTS: Pausa no pagamento de parcelas do Minha Casa, Minha Vida aprovada por até 6 meses

O governo estendeu por mais seis meses o pagamento de parcelas de crédito contratado por meio de programas habitacionais financiados pelo FGTS. A decisão foi aprovada pelo conselho curador do Fundo.

Serão suspensas as parcelas de financiamentos contratados por pessoas físicas com renda de até R$ 4 mil mensais dentro do Minha Casa, Minha Vida, em operações como carta de crédito individual, apoio à produção de habitações e carta de crédito associativo.

A pausa nas cobranças de prestações da Minha casa, Minha vida já havia sido anunciada pela Caixa. No entanto, beneficiários da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida estavam sem a suspensão

A suspensão foi solicitada por agentes financeiros e, de acordo com informações, deve representar R$ 3 bilhões em pagamentos congelados. “Não há perda para o FGTS, o pagamento será feito com a devida atualização”, afirmou o secretário-executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.

Os pagamentos das parcelas suspensas serão diluídos no restante do prazo dos contratos a partir de janeiro do ano que vem.

Caixa faz pagamento do FGTS de até R$1.045 em 12 lotes

O pagamento de 12 lotes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, já foram liberados. Os depósitos já foram feitos aos nascidos de janeiro a dezembro.

Os valores foram pagos diretamente nas poupanças digitais abertas pela Caixa. Na conta, o trabalhador poderá realizar diversas movimentações, como pagar boletos e realizar compras online, por exemplo.

Calendário de pagamento – FINALIZADO

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em novembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

3 de outubro: nascidos em junho

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

Saque emergencial do FGTS de R$1.045

A Caixa liberou o calendário de pagamentos de R$1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os depósitos começaram no dia 29 de junho e seguirão válidos até 21 de setembro, conforme nascimento dos trabalhadores. No entanto, quem receber terá que esperar semanas ou até meses para sacar o dinheiro.

O Governo anunciou em abril que liberaria um saque emergencial do FGTS para apoiar os trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Têm direito ao dinheiro trabalhadores que possuem contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) no FGTS. A data em que o valor cai na poupança digital depende do mês de aniversário do trabalhador.