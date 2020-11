FGTS prevê redução de 40% no lucro de 2020

Com o aumento do desemprego em 2020, o lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode ser prejudicado. Membros do conselho curador do FGTS informam que o valor deve chegar a R$ 6,9 bilhões até dezembro.

Em 2019, o lucro líquido do FGTS foi no valor de R$ 11,3 bilhões. Do total, R$ 7,5 bilhões foram distribuídos para os trabalhadores. Caso seja confirmada a estimativa para este ano, haverá uma queda de 39%.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia apontam que, devido à crise econômica causada pela pandemia, de janeiro a setembro um total de 558.597 pessoas ficaram desempregadas no país.

“Com o aumento do desemprego , mais pessoas sacaram recursos do fundo em 2020 e ainda começaram outras modalidades de saques, como o aniversário. Isso afetará o resultado do fundo”, afirmou um dos membros do conselho curador do FGTS.

O orçamento apresentado aos conselheiros do fundo prevê um aumento nos próximos anos. Portanto, o lucro será de R$ 7,3 bilhões, em 2021, R$ 7,7 bilhões, em 2022, e R$ 7,6 bilhões, em 2023.

“Essas estimativas são conservadoras e o resultado pode melhorar com o aumento da geração de emprego. Isso dependerá do ritmo de recuperação da economia. Acredito que o lucro pode aumentar nos próximos anos”, constatou.