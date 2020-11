‘Ficamos nervosos após o primeiro gol tomado’, diz Luccas Claro

O zagueiro Luccas Claro mostrou franqueza ao falar sobre a derrota do Fluminense para o Palmeiras, por 2 a 0, na noite deste sábado. Em entrevista concedida ao canal Premiere, o camisa 4 ressaltou.

– Foi jogo contra um time qualificado, que vinha marcando bem. Fazíamos um bom primeiro tempo, com as duas equipes correndo em busca do gol. Aí houve o lance do pênalti (que culminou no primeiro gol do Verdão, marcado por Raphael Veiga), que não vi, não sei se foi correto. Aí ficamos nervosos. Com isto, eles usaram o contra-ataque, aí ficou mais difícil de achar as chances como conseguimos no primeiro tempo – disse.

Em seguida, o defensor falou sobre o início de segundo turno do Tricolor das Laranjeiras no Brasileirão.

– É como aconteceu no primeiro turno. Ainda não somamos. De qualquer forma, estamos ali. É dar sequência. Nos recuperamos contra o Inter anteriormente. É trabalharmos bastante, para jogarmos bem diante deles – disse.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, dia 22, às 18h15, para enfrentar o Colorado, no Beira-Rio.