‘Ficaria constrangido se tivesse que citar suas qualidades’

O técnico Jurgen Klopp elogiou o impacto que a contratação de Diogo Jota teve no Liverpool, mas procurou evitar qualquer polêmica sobre Roberto Firmino.

O português foi titular contra o Atalanta no meio da semana, o que gerou dúvidas sobre qual será o ataque dos Reds no jogo contra o Manchester City pela Premier League, no domingo. O técnico alemão fez questão de ressaltar a importância do brasileiro.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

“Não preciso dizer uma palavra sobre Bobby Firmino e como ele é importante para nós. Em tantos jogos, ele faz a diferença sem marcar e também com gols, em outros jogos. Eu ficaria constrangido se tivesse de mencionar suas qualidades”, disse.

Enquanto Firmino fez apenas um gol na temporada em 10 partidas, Jota – contratado do Wolverhampton em setembro de 2020 – marcou sete vezes em oito jogos pelos Reds, incluindo um hat-trick contra a Atalanta na terça-feira.

Klopp disse que está agradavelmente surpreso com a facilidade que o português teve para adaptar-se ao novo clube.

“Achamos que podemos ajudá-lo a chegar ao nível, como ele pode nos ajudar a chegar ao próximo nível por causa de sua qualidade. Ele é muito jovem, experiente e jogou em uma das equipes mais trabalhadoras [Wolves] sob um treinador exigente [Nuno Espírito Santo]”, afirmou.

Roberto Firmino e Jürgen Klopp durante jogo entre Liverpool e Arsenal Getty Images

“Ele sabe que um jogador ofensivo precisa fazer trabalhos diferentes – não apenas criando e marcando, mas ele tem que trabalhar duro. E isso nos ajuda. Estou muito feliz com isso”, contou.