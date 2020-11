Fifa congratula Rogério Ceni por acerto com Flamengo, ‘clube com maior torcida em um país no mundo’

A Fifa destacou em sua conta oficial no Twitter o acerto de Rogério Ceni como novo técnico do Flamengo. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (10), após o ex-treinador Fortaleza desembarcar no Rio de Janeiro e acertar os detalhes finais do contrato até dezembro de 2021.

“O que acontece quando o goleiro com mais gols na história e o clube com maior número de torcedores em um país no mundo se juntam? Mal podemos esperar para ver”, publicou a entidade que rege o futebol, que ainda deu os parabéns a Ceni por seu novo desafio.

🧤 ⚽️ What happens when the highest-scoring goalkeeper in history & the club with the most supporters within one country in the world get together? We can’t wait to see 👀

👏 Congratulations Rogerio Ceni on becoming the new @Flamengo coach ❤️🖤 pic.twitter.com/DMbTfXYd5y

— FIFA.com (@FIFAcom) November 10, 2020