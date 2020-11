Filme Clifford: O Gigante Cão Vermelho ganha primeiro teaser; assista!

Nesta quarta-feira (25), a Paramount Pictures divulgou o primeiro teaser do novo filme de Clifford: O Gigante Cão Vermelho. A nova produção será um live-action, que deve ser um grande desafio para os criadores do seriado e um grande risco, já que o personagem principal é um enorme cão vermelho.

(Fonte: PBS Kids/Reprodução)Fonte: PBS Kids

O vídeo divulgado pela Paramount Pictures mostra alguns cachorrinhos e, fechando a fila, está o queridíssimo e gigante cão vermelho. A publicação foi feita na conta oficial de Twitter do novo filme.

It’s here: your very first look at Clifford The Big Red Dog! #CliffordMovie hits theatres next year, but today we’re celebrating the pets who inspire us to #LoveBig. ?? ?? Share a pic of your favorite pet to help us spread the love! pic.twitter.com/CGRn8M8QYL

— Clifford Movie (@CliffordMovie) November 25, 2020