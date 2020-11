Final Fantasy IV: update traz muitas novidades para PC e mobile

A Square Enix lançou uma nova atualização para Final Fantasy IV, agora trazendo inúmeras novidades para jogadores do PC (via Steam) e dispositivos mobile. O patch conta com uma renovação completa na interface, adição de cinemática de abertura, suporte a novos idiomas e correção de bugs e outros tipos de falhas.

(Fonte: Square Enix/Reprodução)Fonte: Apple Store

Confira abaixo todas as atualizações no novo patch de FFIV.

PC (via Steam)

Interface completamente remodelada, contando com otimização do uso de controles e com ajustes nos comandos de teclados, mouses e comandos touchscreen

Modo de tela inteira disponível em resolução até 21:9

Suporte para menu e legendas com localizações em chinês (simplificado e tradicional), coreano, tailandês e japonês

Correção de bugs

Dispositivos mobile (Android e iOS)

Suporte otimizado para tela cheia em qualquer dispositivo

Adição de cinemática de abertura

Correção de bugs

Final Fantasy IV está disponível para PC, Android e iOS.