Fireboy and Watergirl: conheça a famosa série de jogos de plataforma

Criada por Olso Albet em 2009, a série Fireboy and Watergirl é um sucesso entre os jogos de plataforma. Em destaque, os games trazem um divertido modo multiplayer em que os jogadores precisam trabalhar juntos para resolverem quebra-cabeças.

Assim, os títulos ficaram bem populares entre as crianças e o público infantojuvenil. Muito mais do entretenimento, os jogos ajudam a desenvolver o raciocínio lógico e ensinam sobre trabalho em equipe.

Outro fator que contribui para o sucesso da série é a simplicidade. No caso, não é necessário ter um computador ou um celular poderoso para rodar o game. Bem como, as duas pessoas podem usar apenas um teclado para se divertir.

Atualmente, a franquia Fireboy and Watergirl possui cinco títulos disponíveis. A seguir, conheça um pouco sobre cada um dos jogos divertidos, os desafios e as mecânicas!

Fireboy and Watergirl in Forest Temple.Fonte: Fireboy and Watergirl Site/Divulgação

Na lista de jogos famosos, Fireboy and Watergirl in Forest Temple é o primeiro título da saga dos protagonistas elementais. Então, os jogadores precisam trabalhar em equipe para atravessar os diversos labirintos do templo da floresta.

Durante o percurso, eles terão que resolver vários quebra-cabeças, acionar alavancas e interagir com outros objetos do cenário. Ao mesmo tempo, é necessário ser ágil para desviar dos obstáculos e outros perigos.

Fireboy and Watergirl 2 in Light Temple

Fireboy and Watergirl 2 in Light Temple.Fonte: Fireboy and Watergirl Site/Divulgação

O segundo game da série, Fireboy and Watergirl 2 in Light Temple repete a fórmula do original. Contudo, ele apresenta um templo com novos desafios para os jogadores. Um exemplo são os enigmas com raios de luz refletidos que abrem novas portas.

Outra adição são os inimigos inéditos como a “gosma verde”. Igualmente perigosa para o Fireboy e para a Watergirl, caso ela toque nos protagonistas será “game over”.

Fireboy and Watergirl 3 in The Ice Temple

Fireboy and Watergirl 3 in The Ice Temple.Fonte: Fireboy and Watergirl Site/Divulgação

Em Fireboy and Watergirl 3, a missão é explorar um templo feito de gelo. Então, o cenário traz a novidade dos obstáculos elementais que dificultam a jornada da dupla de heróis.

Por exemplo, o Fireboy tem dificuldades de caminhar em superfícies com neve, enquanto a Watergirl anda mais lentamente no mesmo local. Portanto, o trabalho cooperativo é fundamental para avançar nas fases.

Fireboy and Watergirl 4 in The Crystal Temple

Fireboy and Watergirl 4 in The Crystal Temple.Fonte: Fireboy and Watergirl Site/Divulgação

Fireboy and Watergirl 4 trouxe uma nova mecânica para a série de jogos de agilidade. Nele, os players usam cristais mágicos para criar portais de teletransporte. Além disso, os itens ajudam a encontrar novos objetos durante a jornada.

Contudo, é necessário tomar cuidado ao cruzar os portais. Dependendo do lado escolhido, os personagens podem ser enviados para lugares diferentes e cheios de perigos!

Fireboy and Watergirl 5: Elements

Fireboy and Watergirl 5: Elements.Fonte: Fireboy and Watergirl Site/Divulgação

Último lançamento da série, Fireboy and Watergirl 5 leva os jogadores para se aventurar nos templos do fogo, da água e do ar. Dessa forma, ele traz uma combinação bem equilibrada de todas as mecânicas vistas nos games anteriores.

É possível usar os cristais mágicos para criar portais e, novamente, os quebra-cabeças com raios de luz abrem novas portas durante as fases. Por fim, ele tem uma dificuldade nivelada para agradar os fãs de jogos de plataforma.

Gostou de conhecer um pouco sobre a série de jogos divertidos Fireboy and Watergirl? Qual deles é o seu favorito? Conte para gente nos comentários!