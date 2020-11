Flamengo demite Dome e comissão técnica; diretoria já busca nomes no mercado

Domènec Torrent não é mais o treinador do Flamengo. Um dia após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlético-MG, a diretoria decidiu trocar o comando técnico do clube.

Único defensor do catalão, o vice-presidente de futebol Marcos Braz não conseguiu mais com argumentos convencer o presidente Rodolfo Landim de manter o treinador.

Antes da decisão ser tomada, parte da diretoria rubro-negra, que era contra, desde o início, a contratação de Domènec Torrent, já olhava o mercado e apresentava alguns nomes ao mandatário.

Miguel Ángel Ramírez, desejo antigo do clube, é um deles. Mas algumas declarações do comandante do Independiente Del Valle-EQU após a goleada de 5 a 0 na Conmebol Libertadores foram lembradas por alguns dirigentes.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2020

Rogério Ceni, do Fortaleza, conforme noticiado pelo companheiro de ESPN Brasil Mauro Cezar Pereira, é outro profissional que agrada à diretoria rubro-negra.

O próximo compromisso será diante do São Paulo, na quarta-feira, às 21h30, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Mauricio Souza, do sub-20, comanda a equipe no treino desta terça-feira.