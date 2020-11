Flamengo despenca, deixa de ser favorito após quase três meses e perde lugar para São Paulo; veja chances

O empate com o Atlético-GO neste sábado fez o Flamengo cair para a quarta posição do Campeonato Brasileiro na 21ª rodada. Além disso, as chances de título serem reduzidas significativamente, de acordo com o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que usa uma série de combinações matemáticas para calcular as probabilidades jogo a jogo e no Brasileirão como um todo.

A página já havia apontado uma queda de 45% para 32% nas chances de taça na última rodada após a derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG. Agora, o número foi para 21%, fazendo com que os rubro-negros não sejam mais os favoritos ao título, segundo o algoritmo.

O São Paulo, que bateu o Fortaleza por 3 a 2 no Castelão, aparece no topo das probabilidades com 31%. Os tricolores estão no terceiro lugar da classificação com 36 pontos, atrás de Internacional (36) e Atlético-MG (38), que têm dois e três jogos a mais que os paulistas, respectivamente.

O Atlético-MG, que virou sobre o Corinthians na Neo Química Arena, aparece com 25% de chances de levantar o troféu.

Já o Inter, derrotado pelo Santos na Vila Belmiro, possui 5%, menos do que Grêmio (8%) e Palmeiras (7%). Enquanto o Grêmio bateu o Ceará no sábado em casa, o Palmeiras superou o Fluminense no Allianz Parque.

TIMES PONTOS TÍTULO QUEDA São Paulo 36 31% Atlético-MG 38 25% Flamengo 36 21% Grêmio 33 8% Palmeiras 34 7% Internacional 36 5% Santos 34 1% Fluminense 32 1% Bahia 25 12% Fortaleza 24 15% Corinthians 25 17% Ceará 24 19% Athletico-PR 22 19% Vasco 22 29% Atlético-GO 24 31% RB Bragantino 20 35% Botafogo 20 41% Sport 25 40% Coritiba 20 49% Goiás 12 92%