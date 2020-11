Flamengo empata com o Atlético-GO no Maracanã e chega a quatro rodadas sem vencer no Brasileirão

Com o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, na noite deste sábado, o Flamengo chegou a quatro rodadas do Brasileirão sem vitórias. Assim, o time de Rogério Ceni – que fez sua estreia no comando do time neste torneio – caiu para a quarta posição, enquanto um triunfo o colocaria na vice-liderança, com os mesmos pontos do líder Atlético-MG, que tem 38. Os gols no Maracanã foram de Bruno Henrique, do Rubro-Negro, e Zé Roberto, que empatou pelo Dragão.

Agora, o Flamengo soma 36 pontos em 21 rodadas disputadas. Além do Galo, o Intenacional e o São Paulo, com a mesma pontuação, estão acima na tabela por conta do saldo de gols. O Atlético-GO, por sua vez, chegou aos 24 pontos e mantém-se na 14ª colocação, quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

EM JOGO MORNO, ERRO CUSTA CARO AO DRAGÃO!

O panorama da primeira etapa foi justamente aquele apontado pelas posições e pretensões dos times no Brasileirão, O Flamengo teve o controle da partida, mas os 65% de posse de bola se mostraram pouco eficiente até o intervalo. O Dragão, por sua vez, protegeu a entrada da área e aguardou uma oportunidade de contra-atacar em velocidade. Até os 44 minutos, a estratégia do Atlético-GO era mais eficiente, mas o time de Marcelo Cabo errou na saída de bola uma vez.

No passe errado do rival, Thiago Maia encontrou a defesa exposta e deu ótima assistência para Bruno Henrique, que, na velocidade, venceu o marcador e finalizou com categoria na saída de Jean. Até então, o Flamengo tinha apenas duas finalizações: do meia no travessão e do atacante defendida pelo goleiro.

E, por parte do Rubro-Negro, foi isso antes do intervalo. O Atlético-GO, a partir dos 20 minutos, pôs em prática uma pressão mais na saída de bola adversária e criou problemas para a defesa do Flamengo, mas os chutes não foram bons.

FLAMENGO RETRIBUI O FAVOR!

O cenário seguiu o mesmo na volta do intervalo: bola com o Flamengo, Atlético-GO aguardando um chance, a qual veio logo aos 13 minutos. Thiago Maia, que indicava estar com dores há alguns minutos, errou e deu origem ao lance do gol de empate do Dragão. Após casquinha no meio de campo, Chico ficou no mano a mano com Léo Pereira, o driblou, venceu a marcação de Natan e rolou para Zé Roberto, que já dentro da área, finalizou rasteiro para superar o Hugo.

A boa finalização de Gustavo Ferrareis assustou os rubro-negros na sequência, enquanto o Flamengo respondeu com Vitinho e Bruno Henrique, em jogadas individuais, mas a igualdade persistia. As mudanças feitas por Ceni – que pôs Arrascaeta no lugar de Léo Pereira – e de Marcelo Cabo – que fez três mudanças logo de uma vez – tampouco foi capaz de alterar o placar. Nos minutos finais, a blitz rubro-negra foi grande, mas sem êxito. Jean fez boas defesas e, quando o goleiro foi vencido, o atacante Lincoln não conseguiu finalizar para o gol vazio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1X1 ATLÉTICO-GO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14 de novembro de 2020, às 21h30

Árbitro: Rafael Traci (Fifa/SC)

Assistentes: Alessandro A. Rocha de Matos (Fifa/BA) e Cleriston C. B. Rios (SE)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: Bruno Henrique (44’/1ºT) e Zé Roberto (13’/2ºT)

Cartão amarelo: Gustavo Henrique e Natan (FLA); Gilvan (AGO)

Cartão vermelho: Não houve.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Natan, Intervalo), Léo Pereira (Arrascaeta, 29’/2ºT) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Michael, 16’/2ºT) e Gerson; Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Lincoln, 36’/2ºT).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)

​

Jean; Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas; Marlon Freitas (Oliveira, 51’/2ºT) e Willian Maranhão; Janderson (Arnaldo, 38’/2ºT), Chico (Matheus Vargas, 30’/2ºT) e Ferrareis (Natanael, 29’/2ºT); Zé Roberto (Júnior Brandão, 30’/2ºT)