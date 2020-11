Flamengo fala até em ‘jogadores acuados’ e pede à CBF troca de arbitragem de jogo contra o São Paulo

O Flamengo enviou um ofício à CBF para trocar a equipe de arbitragem escalada para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A informação foi revelada pelo site GE.com.

O clube usa a partida contra o Internacional, no último mês de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, para reclamar da escolha de Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Villarinho da Silva e Eduardo Tomaz de Aquino Valadão.

No documento enviado à CBF, o Flamengo afirma que “os mesmos árbitros foram escalados (contra o Inter) e cometeram vários erros técnicos, com clara interferência no resultado final da partida” (empate em 2 a 2 no Beira-Rio).

O Flamengo cita, especificamente, “dois pênalti gritantes, que deixaram de ser marcados, em absurdo erro técnico” nas palavras da petição enviada à confederação.

Na argumentação, o Flamengo afirma ter ficado “evidente” um “enorme desgaste emocional entre os jogadores” e os árbitros, “fato corroborado pela aplicação de seis advertências somente contra a equipe” rubro-negra.

Árbitro Wilton Pereira Sampaio durante Internacional x Flamengo pelo Brasileiro 2020 Getty

Na visão do Flamengo, a manutenção da equipe de arbitragem faria com que o time de Rogério Ceni já entrasse em campo “com os seus jogadores inicialmente estressados e acuados, com receio de sofrerem novos equívocos na condução técnica da partida”.

Derrotado por 2 a 1 na partida de ida, o Flamengo precisa vencer por um gol no Morumbi – por qualquer placar – para levar a decisão por pênaltis. Triunfo por dois ou mais tentos de margem rendem a classificação direta, enquanto o São Paulo joga pelo empate.