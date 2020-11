Flamengo fecha maratona de outubro com 85% de aproveitamento e invicto

Foram nove jogos em 24 dias, e o Flamengo saiu com 85% de aproveitamento, Invicto e fortalecido da maratona que foi disputado no mês de outubro. Antes da sequência de partidas, Domènec Torrent classificou o cenário como uma “autêntica loucura”. Passado o período, o Flamengo segue na cola do líder do Brasileirão – empatado em pontos -, classificou-se para as oitavas de final da Libertadores e está em vantagem por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil.

Além dos resultados obtidos, o técnico espanhol viu sua equipe manter um bom desempenho durante este período. A oscilação aconteceu, com o time apresentando um melhor nível, na maior parte das vezes, após o intervalo. Levando o cenário de desgaste e muitos desfalques, é visto como algo natural.

Confira a maratona disputada pelo Flamengo em outubro:

9 jogos – 7 vitórias e 2 empates

22 gols marcados e 8 gols sofridos

85,1% de aproveitamento dos pontos em disputa

​

4/10 – Brasileirão

Flamengo 3×1 Athletico

7/10 – Brasileirão

Flamengo 3×0 Sport

10/10 – Brasileirão

Vasco 1×2 Flamengo

13/10 – Brasileirão

Flamengo 2×1 Goiás

15/10 – Brasileirão

Flamengo 1×1 Red Bull Bragantino

18/10 – Brasileirão

Corinthians 1×5 Flamengo

21/10 – Fase de grupo da Libertadores

Flamengo 3×1 Junior Barranquilla



25/10 – Brasileirão

Internacional 2×2 Flamengo

28/10 – Oitavas de final Copa do Brasil

Athletico 0x1 Flamengo