Flamengo tem pedido negado pela CBF, que mantém Wilton Pereira Sampaio no confronto com o São Paulo pela Copa do Brasil

O Flamengo registrou um pedido na CBF, nesta segunda-feira (16), para que a entidade mudasse o árbitro para a partida contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

No entanto, o Rubro-Negro viu o pedido ser negado. Ainda nesta segunda, a CBF manteve o árbitro Wilton Pereira Sampaio no confronto por não ver os erros apontados pelo Flamengo na partida contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

No ofício enviado, o Flamengo alegava que a atuação de Wilton Pereira Sampaio na partida contra o Internacional, que terminou em 2 a 2 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, interferiu no resultado e apontava dois pênaltis não marcados, um em cada tempo.

Após a partida, a comissão de arbitragem analisou os lances reclamados pelo Flamengo e viu acerto na decisão de Wilton Pereira Sampaio.

Diante dos fatos, a CBF manteve o árbitro e seu trio para a partida decisiva das quartas de final da Copa do Brasil.

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Morumbi. O Tricolor tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro confronto no Maracanã por 1 a 0. Qualquer vitória do clube carioca por um gol de diferença leva a partida aos pênaltis.