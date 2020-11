Flamengo x Atlético-GO; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Pela 21ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, no Estádio do Maracanã. A bola rola às 21h30 para o Rubro-Negro, que mira a liderança do campeonato – agora sob o comando de Rogério Ceni – e para o Dragão que está ameaçado pela zona de rebaixamento após quatro rodadas sem vitórias. A partida terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Vindo de duas derrotas e um empate, que resultaram na demissão de Dome, o Flamengo caiu para o terceiro lugar. No Rio de Janeiro, o time de Ceni tentará dar o troco no Atlético-GO, que venceu por 3 a 0, em casa, no primeiro turno.

Confira mais informações da partida entre Atlético-GO x Flamengo:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14 de novembro de 2020, às 21h30

Árbitro: Rafael Traci (Fifa/SC)

Assistentes: Alessandro A. Rocha de Matos (Fifa/BA) e Cleriston C. B. Rios (SE)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Matheuzinho, Thuler, Léo Pereira (Natan) e Renê (Ramon); Thiago Maia, Gerson (Willian Arão) e Arrascaeta; Michael, Bruno Henrique (Vitinho) e Gabriel Barbosa.

Pendurados: Rogério Ceni, Isla, Gerson, Gustavo Henrique, Vitinho, Natan, João Lucas e Gabriel Barbosa

​Suspensos: Everton Ribeiro

Desfalques: Rodrigo Caio, Diego e Filipe Luís (lesionados) e Everton Ribeiro, Pedro e Isla (convocados)

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)

​

Jean; Dudu, Oliveira (João Victor), Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Ferrareis.

Pendurados: Oliveira, Marlon Freitas, Matheus Vargas, Zé Roberto, João Victor e Hyuri

​Suspensos: Ninguém

Desfalques: Éder (lesionado)

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% dos votos foram na vitória do Flamengo e 30% no empate.