Fluminense fica no zero contra o Red Bull Bragantino e deixa o G-6

No fechamento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense não saiu do zero no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira.

O clube tricolor sofre com um surto de COVID-19 em seu elenco, com 8 jogadores de fora por causa do coronavírus.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Mesmo assim, a equipe carioca buscou o gol e chegou a assustar o Bragantino. Do outro lado, o goleiro Marcos Felipe também evitou que o Flu fosse vazado, fazendo boas defesas.

Com o resultado, a equipe de Odair Hellmann vai aos 36 pontos, deixa o G-6 do Brasileirão e cai para a oitava posição. O clube carioca começou a rodada em sexto, na zona de classificação para a Conmebol Libertadores.

Já o Red Bull se afasta um pouco mais da zona de rebaixamento e fica em 15º com 27 pontos.

Fluminense 0 x 0 Red Bull Bragantino

GOLS:

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Candido; Lucas Evangelista, Raul e Claudinho; Artur, Ytalo (Hurtado) e Helinho (Bruno Tubarão) Técnico: Mauricio Barbieri

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; Martinelli, Marcos Paulo (Ganso) e Nenê (Felippe Cardoso); Lucca (Caio Paulista), Wellinton Silva (Luiz Henrique) e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann

Classificação

– Red Bull Bragantino: 15º lugar, com 27 pontos

– Fluminense: 8º lugar, com 36 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no fim de semana.

Sábado, 5/2, 19h*, Fluminense x Athletico-PR

Sábado, 5/2, 21h*, Coritiba x Red Bull Bragantino

*horário de Brasília