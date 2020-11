Fluminense tenta trinca de vitórias que não ocorre há quatro anos; veja as últimas estreias no segundo turno

O Fluminense vive a melhor fase da temporada. Tentando chegar ao nono jogo sem derrotas, o Tricolor quer também algo que não acontece há quatro anos: conquistar três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Para isto, o time treinado por Odair Hellmann, atual quarto colocado, com 32 pontos, precisará superar o Grêmio neste domingo, às 20h30, no Maracanã. A partida, válida pela 20ª rodada, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Em setembro de 2016, o Tricolor carioca bateu o próprio Grêmio, o Corinthians, ambos por 1 a 0, e o Sport, por 3 a 1. Nos campeonatos seguintes, o Flu chegou perto algumas vezes, mas nunca conseguiu igualar ou superar a marca. Há quatro anos, inclusive, o Fluminense chegou a flertar com a Libertadores, mas encarou a pior sequência na história do torneio, com dez partidas sem vitória.

O único que estava naquela época do time treinado por Levir Culpi era Wellington Silva, que garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Fortaleza na última rodada. Ele deve começar no banco de reservas, pois é provável que Odair opte por iniciar com Michel Araújo (ou Yago Felipe) e Luiz Henrique (ou Caio Paulista) nas pontas. O meia Nenê e o atacante Fernando Pacheco continuam sendo desfalques.

– É muito difícil. Tivemos bastante vitórias, mas todas são sofridas, até contra as equipes que estão lá embaixo. É sempre difícil ter uma sequência de vitórias. Estamos brigando lá em cima, mas pegamos times que estão brigando lá em cima também ou estão brigando para não cair. Todo mundo quer ganhar. Ainda mais no segundo turno, onde as equipes de baixo jogam a vida. Mas se mantivermos essa mentalidade, de pensar a cada jogo – disse o lateral Igor Julião.

Estreias no segundo turno e campanha como mandante

Com uma queda de rendimento já histórica no segundo turno, o Fluminense tenta iniciar esta parte do campeonato da mesma forma que terminou a primeira. No ano passado, a lembrança não é tão boa. O Flu acabou derrotado pelo Goiás por 3 a 0. Porém, nas temporadas anteriores foram mais duas vitórias (Corinthians e América-MG), um empate (Santos) e uma derrota (Joinville).

O bom rendimento como mandante em 2020 pode ajudar. Jogando no Rio de Janeiro, o Fluminense tem 10 pontos como mandante, sendo seis vitórias, três empates e apenas uma derrotas. São 19 gols marcados e 10 sofridos. O Tricolor espera manter isso e superar a melhor campanha da equipe no segundo turno com o Brasileirão no formato atual. Isto aconteceu em 2010, quando o Flu levantou a taça e teve seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

– Estamos cada vez mais nos entendendo dentro de campo e fazendo que como cada partida fosse a última. Estamos deixando nossa vida dentro de campo. E ganhamos muitos jogos por essa vontade, por correr mais que a outra equipe. O caminho é esse. Pensar jogo a jogo e jogar cada jogo como se fosse o último – completou Julião.