Fluminense x RB Bragantino: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Com a moral alta após vencer o Inter na última rodada, o Fluminense terá que contornar uma extensa lista de desfalques para manter a boa fase no Brasileirão. Nesta segunda-feira, às 20h, o Tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino, no Maracanã, em partida válida pela 23ª rodada do torneio, e não poderá com mais de 10 atletas, entre infectados pela Covid-19 e lesionados.

Diante dos problemas, Odair Hellmann terá que realizar cinco mudanças na equipe que entrou em campo no Beira-Rio, contra o Inter. Os destaques devem ficar pelo retorno de Matheus Ferraz após quase dois meses, a improvisação de Igor Julião na lateral-esquerda e a estreia do jovem volante Martinelli no time profissional.

Adversário do Tricolor nesta segunda-feira, o Red Bull Bragantino vive bom momento na competição. Nas últimas sete rodadas, o Massa Bruta perdeu apenas um jogo, empatou dois e venceu quatro, incluindo a goleada de 4 a 0 sobre o Bahia, no último fim de semana. Atualmente, a equipe comandada por Maurício Barbieri ocupa a 14ª posição, com 26 pontos.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Confira mais informações de Fluminense x Red Bull Bragantino:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 30 de novembro de 2020, às 20h

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)

Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Igor Julião; André, Martinelli e Nenê; Lucca, Wellington Silva e Marcos Paulo.

Desfalques: Muriel, Danilo Barcelos, Nino, Digão, Egídio, Hudson, Michel Araújo, Yuri, Yago Felipe, Dodi e Fred.

Pendurados: Yago Felipe, Michel Araújo, Wellington Silva, Igor Julião, André, Nenê e Nino.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

Desfalques: Weverson, Vitinho, Wesley, Leo Realpe e Leandrinho.

Pendurados: Artur, Helinho, Aderlan, Maurício Barbieri, Ricardo Ryller e Bruno Tubarão.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% dos votos foram na vitória do Fluminense. Outros 20% acreditam no empate.